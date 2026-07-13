Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 12:09
MuT Stintino: serata Duke Ellington
Istorical Songbook, a Stintino nel segno di Duke Ellington. Martedì 14 supergruppo con Giulia Lorvich, Mariano Tedde, Roberto Spadoni, Nicola Muresu per un nuovo appuntamento di Stintino Jazz&Classica
MuT Stintino: serata Duke Ellington

STINTINO - Un viaggio tra parole, storie e musica alla scoperta di Duke Ellington, il compositore che più di ogni altro ha contribuito a elevare il jazz a forma d’arte universale. Domani, martedì 14 luglio, alle 21, la sala conferenze del Museo della Tonnara di Stintino ospiterà la lezione-concerto It Don’t Mean a Thing: l’universo musicale di Duke Ellington, nuovo appuntamento della rassegna Stintino Jazz&Classica 2026. La manifestazione, al 13esimo anno, è organizzata dall’Associazione LABohème con la collaborazione di Comune di Stintino, Fondazione di Sardegna e Museo della Tonnara.

A condurre il pubblico nel mondo del grande musicista statunitense sarà Roberto Spadoni, chitarrista, direttore d’orchestra, arrangiatore e didatta, da anni docente delle masterclass di Stintino Jazz. Attraverso racconti, aneddoti, approfondimenti e analisi musicali, Spadoni ripercorrerà alcuni degli aspetti più significativi della produzione di Ellington, capace di trasformare la propria orchestra in uno straordinario e inconfondibile strumento espressivo. La dimensione divulgativa sarà accompagnata dalla musica dal vivo. Le celebri composizioni ellingtoniane saranno interpretate dalla cantante Giulia Lorvich, docente del Conservatorio Canepa di Sassari e della masterclass di Canto jazz di Stintino Jazz 2026, insieme a Roberto Spadoni alla chitarra, Mariano Tedde al pianoforte e Nicola Muresu al contrabbasso, anch’essi docenti del Conservatorio sassarese. 

A completare la formazione saranno due giovani musicisti cresciuti artisticamente anche grazie ai seminari di Stintino Jazz: Giuseppe Bussu al sax tenore e Federico Pintus alla batteria. Il repertorio attraverserà le numerose sfumature dell’universo musicale di Duke Ellington, alternando lo swing trascinante di brani come Cottontail e It Don’t Mean a Thing alle atmosfere più liriche, eleganti e sofisticate di Isfahan e A Flower Is a Lovesome Thing. Non mancheranno pagine diventate autentici capolavori del songbook americano, tra cui In a Mellow Tone e I Didn’t Know About You. La lezione-concerto offrirà così al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino la figura, lo stile e l’eredità artistica di uno dei protagonisti assoluti della storia del jazz, attraverso un dialogo continuo tra divulgazione e interpretazione musicale. Il concerto, come tutti gli appuntamenti di Stintino Jazz&Classica, è a ingresso libero e gratuito.
11:04
4 serate per celebrare l’algherese
L’iniziativa propone un percorso artistico che dimostra come la lingua algherese possa vivere nel teatro, nella musica, nelle traduzioni di testi classici e nelle letture interpretate, mantenendo intatta la propria identità e sorprendendo con nuove forme espressive
12/7/2026
Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli
La Banda Musicale “A.Dalerci” di Alghero, in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale “G.Verdi”, ricorda in musica il Maestro Vittorio Nannarelli. Sarà il palco de Lo Quarter ad ospitare “Un Certo Concerto”, un omaggio a una figura legata a filo doppio alla storia musicale di Alghero. Diversi gli ospiti che si esibiranno
10/717° Festival della Canzone Algherese 2026
7/7Alghero nel circuito della Canzone d’Autore
24/6Frequenze a Sassari, Alghero, Capoterra, Cagliari
22/6"Omine solu", il nuovo singolo dei Double Dose
22/6Artisti di strada: regolamento in Commissione
7/5Corsi propedeutici, sabato la presentazione al Canepa
4/5“Durche Cantu”, l’ultima fatica di Maria Giovanna Cherchi
20/4Mauro Uselli: il vento diventa musica
16/4Iscrizioni aperte a Stintino Jazz e Classica
13/4Il Coro Rossini al Sacro Cuore di Sassari
« indietro archivio musica »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)