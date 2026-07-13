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Cor 20:01
A Dimitri Mattu il Premio Bosa Antica
Un riconoscimento di stima e affetto per chi si è dimostrato amico della rassegna, portando la sua arte e il suo talento a disposizione del pubblico
A Dimitri Mattu il Premio Bosa Antica

BOSA - Si è conclusa ieri, 12 luglio 2026, la XIX edizione del Festival Internazionale Bosa Antica, iniziata lo scorso 5 luglio. E proprio durante la cerimonia di chiusura, che ha visto esibirsi gli allievi delle masterclass, dei laboratori e dei corsi di musica, è stato consegnato il Premio Bosa Antica, un riconoscimento di stima e affetto per chi si è dimostrato amico della rassegna, portando la sua arte e il suo talento a disposizione del pubblico. Quest’anno, il Premio Bosa Antica è stato conferito al musicista Dimitri Mattu, «per la sua serietà, dedizione e professionalità; per la sua amicizia e per la sua signorilità; per la sua capacità di condividere i progetti artistici, facendo fede allo spirito del festival, che lo porta non solo ad essere coinvolto in prima persona ma anche di avvalersi dei suoi migliori alunni del Conservatorio di Firenze, sede dove attualmente insegna» sono le motivazioni lette durante la serata dal direttore artistico Jana Bitti che insieme a Luca Virgilio, presidente dell’associazione Inter Artes organizzatrice del festival, ha sottolineato la preziosa collaborazione del violista nei concerti proposti l’anno scorso e quest’anno, in particolare l’esecuzione dell’Ottetto di Felix Mendelssohn, ribadendo come la rassegna cresca ogni anno grazie al suo supporto.
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