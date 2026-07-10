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17° Festival della Canzone Algherese 2026
La serata del Festival si terrà venerdì 24 luglio dalle ore 20.30 nello splendido spazio all’aperto “Lo Quarter”in Largo San Francesco. Confermata la presenza dell’ospite d’onore Valerio Scanu
17° Festival della Canzone Algherese 2026

ALGHERO - L’Alghero che canta torna a emozionare: selezioni concluse, biglietti già in prevendita. L’Associazione Festival della Canzone Algherese APS annuncia che la macchina del 17° Festival della Canzone Algherese – 2026 è ufficialmente partita. Dopo un’intensa fase di ascolto e valutazione, la Commissione Artistica Interna ha selezionato 19 brani inediti che saliranno sul palco della prossima edizione, confermando ancora una volta la straordinaria vitalità creativa della scena musicale algherese. La serata del Festival si terrà venerdì 24 luglio dalle ore 20.30 nello splendido spazio all’aperto "Lo Quarter"in Largo San Francesco. Confermata la presenza dell’ospite d’onore Valerio Scanu, artista di fama nazionale che impreziosirà la serata con un intervento esclusivo. Diciannove artisti, diciannove storie, diciannove canzoni che raccontano l’Alghero di oggi con la forza della tradizione e lo sguardo verso il futuro.

Nella foto: Valerio Scanu
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