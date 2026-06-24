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Sardegna Ricerche: formazione e competenze

Saranno finanziati i Piani di sviluppo per servizi di formazione, consulenza e innovazione, con l’obiettivo di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di professionalità e qualificare le risorse umane nel rispetto della Strategia regionale S3





«Per creare nuove opportunità di sviluppo è importante che le imprese investano su formazione e innovazione. Ecco perché, attraverso questo bando, sosteniamo chi sceglie di qualificare il proprio capitale umano, migliorando la competitività aziendale ma anche quella dei territori», ha sottolineato Giuseppe Meloni, assessore della Programmazione e Bilancio della Regione autonoma della Sardegna. «Le imprese, soprattutto quelle più innovative, hanno bisogno di professionalità specializzate e sempre aggiornate. Con questo bando Sardegna Ricerche risponde a tutte quelle realtà che faticano a trovare personale con le giuste competenze», ha evidenziato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche.





L’avviso – Azione 1.4.1, Priorità 1, del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 – finanzia Piani di sviluppo finalizzati alla realizzazione di servizi di formazione, consulenza e sostegno all’innovazione, coerenti con gli ambiti strategici individuati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3). I progetti devono avere un investimento compreso tra 5.000 e 150.000 euro, con una durata iniziale tra 3 e 24 mesi, estendibile fino a 40 mesi per piani che includano percorsi di dottorato di ricerca, innovativo o industriale.





Il contributo è erogato sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 (De Minimis), sui costi ammissibili dei Piani approvati. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il sistema informativo SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, disponibile all’indirizzo: https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml. Il periodo utile per l’invio è dalle ore 09:00 del 22 giugno 2026 fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2029.

CAGLIARI - Professionalità sempre aggiornate e competenze specifiche fanno il successo di un’impresa. Per questo Sardegna Ricerche investe su lavoro e formazione con un bando da 14,5 milioni a sostegno delle MPMI dell’Isola. Punta su risorse umane sempre più qualificate l’avviso "Competenze per il lavoro e l’innovazione a supporto della crescita", pensato per favorire da un lato la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di professionalità, dall’altro l’attrattività e la permanenza di nuove competenze, nonché il riorientamento di quelle esistenti, anche in ottica di genere.