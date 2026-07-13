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Horizon Europe, laboratori a Cagliari

l prossimo 17 luglio Sardegna Ricerche apre le porte del mercato europeo con una giornata interamente dedicata alle occasioni offerte dal programma Horizon Europe

CAGLIARI - La strada più breve per l’Europa passa da Sardegna Ricerche. Competitività, crescita e innovazione saranno al centro dell’appuntamento Horizon Lab, in programma per il prossimo 17 luglio nell’Auditorium di Sa Manifattura a Cagliari. L’incontro nasce per aiutare startup, spin-off e imprese innovative sarde a conoscere e cogliere tutte le occasioni offerte dal programma Horizon Europe - il più avanzato strumento messo in campo dall’Unione Europea per il finanziamento di ricerca e innovazione – per diventare competitivi a livello internazionale o di aprire nuovi mercati.







L’Horizon Lab è pensato come un programma integrato, articolato su tre azioni principali: informazione, orientamento (B2B) e formazione specialistica con una particolare attenzione alle competenze operative, come l’applicazione pratica nei processi di progettazione europea. Una struttura che va dalla fase introduttiva a quella laboratoriale, per accompagnare tutti i partecipanti verso una visione strategica capace di trasformare idee innovative in progetti competitivi.





«L’innovazione è lo strumento principale per padroneggiare un futuro sempre più rapido e vicino. La Sardegna ha dimostrato di avere grandi capacità in questa direzione, ma le idee hanno bisogno di competenze solide e di percorsi specifici per diventare realtà competitive, capaci di affrontare lo scenario internazionale. Il programma Horizon Europe offre le strategie giuste per aiutare startup e imprese innovative a concretizzare idee e progetti oltre ad aprire la strada verso il mercato europeo», ha precisato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche.





Il programma Horizon Lab Sardegna è curato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, che rappresenta da 15 anni il centro di competenza regionale sui Programma quadro e fondi europei di finanziamento in materia di ricerca e innovazione (VII Programma quadro di R&I&ST, Horizon 2020, Horizon Europe 2021 -2027), ospitando al suo interno lo Sportello APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – di cui Sardegna Ricerche è socio e rappresentante regionale.





La prima sessione dell’Horizon Lab sarà ad alto contenuto strategico grazie agli esperti dell’Apre che illustreranno le opportunità disponibili nell’ambito del programma, approfondendo gli strumenti EIC (European Innovation Council), il ruolo degli investimenti privati nello sviluppo dell’innovazione e le prospettive della futura programmazione europea 2028–2034. Mentre la seconda sessione sarà interamente dedicata agli incontri individuali che daranno occasione ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli esperti.