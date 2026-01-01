S.A. 16:23 Einstein Telescope: la presentazione al Parlamento Europeo Candidatura italiana al centro di una conferenza di presentazione a Bruxelles nell´edificio Altiero Spinelli, nella sede del Parlamento Europeo



CAGLIARI - La candidatura italiana a ospitare Einstein Telescope (ET) è stata al centro di una conferenza di presentazione a Bruxelles nell'edificio Altiero Spinelli, nella sede del Parlamento Europeo. L'evento, promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e il Parlamento Europeo, ha avuto l'obiettivo di portare il progetto Einstein Telescope e la proposta italiana all'attenzione della massima istituzione europea, in una fase ormai cruciale nel percorso che porterà alla scelta del sito o dei siti che ospiteranno il futuro esperimento, attesa nel 2027. ET è considerato un progetto di punta a livello internazionale: nel 2021 è stato incluso nella Roadmap di ESFRI (European Strategy Forum on Research Insfrastructures), l’organismo europeo che indica su quali infrastrutture scientifiche è decisivo investire in Europa, grazie a una proposta a guida italiana, supportata da Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.



Nella prima parte della conferenza che si è tenuta ieri sera, moderata dalla giornalista Lavinia Spingardi, sono intervenuti il rappresentante aggiunto permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, Marco Canaparo, l'ambasciatrice italiana in Belgio, Federica Favi, il parlamentare europeo, Gaetano Pedullà, il presidente dell'INFN, Antonio Zoccoli (in rappresentanza anche del Ministro dell'Università e della Ricerca), la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e il Ministro della Scienza dello Stato libero di Sassonia, Sebastian Gemkov. La presenza dei rappresentanti delle due regioni, entrambe candidate a ospitare ET rispettivamente nelle aree di Sos Enattos, nel Nuorese, e in Lusazia, conferma il forte spirito di collaborazione tra Sardegna e Sassonia, sancito dalla firma di una dichiarazione di intenti per consolidare la cooperazione scientifica, lo scorso 12 gennaio a Roma, e rafforzato da un recente incontro operativo a Dresda.



«Sono la Presidente della Regione Autonoma di Sardegna, mi sento profondamente sarda, italiana ed europea - ha esordito la presidente Todde, sottolineando la natura continentale del progetto. Quello che stiamo facendo - ha continuato - parla non solo di scienza e ricerca, ma anche del mondo economico e sociale europeo. Dobbiamo promuovere la cooperazione e il dialogo e l’Einstein Telescope, motivo per cui tutti siamo qui oggi, è lo strumento che ci permette di farlo». «La presentazione del progetto Einstein Telescope a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, è un’occasione preziosa per sottolinearne il carattere fortemente internazionale”», ha dichiarato il presidente dell’INFN, Antonio Zoccoli. A seguire, dopo una presentazione scientifica di Marica Branchesi, docente al Gran Sasso Science Institute e membro del comitato tecnico-scientifico istituito dal MUR a sostegno della candidatura italiana, l'evento è proseguito con una tavola rotonda dedicata all'approfondimento delle sfide e opportunità aperte dal progetto Einstein Telescope in termini di innovazione tecnologica, partnership industriali, politiche pubbliche, risultati scientifici e impatti territoriali. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti del comitato del Parlamento Europeo su industria, ricerca ed energia (ITRE), dell'interguppo parlamentare "Sky and Space" e del Comitato economico e sociale europeo (EESC).