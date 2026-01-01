Alguer.it
Innovazione, Ponzè nel direttivo di Assinter
Cor 14:19
Innovazione, Ponzè nel direttivo di Assinter
La nomina di Ponzè da parte dell’assemblea dei soci, rafforza il ruolo di Sardegna IT all’interno dell’Associazione nazionale, confermandone la funzione strategica a supporto dei processi di innovazione e trasformazione digitale del sistema pubblico regionale
Innovazione, Ponzè nel direttivo di Assinter

CAGLIARI - L’amministratore unico di Sardegna IT, Mauro Ponzè, è stato eletto componente del Consiglio direttivo di Assinter Italia, l’associazione nazionale che riunisce le aziende di Regioni e Province autonome, enti locali ed enti pubblici che operano nel settore ICT per la pubblica amministrazione secondo il modello “in house providing”, con l'obiettivo di creare innovazione e promuovere la transizione digitale della PA. La nomina di Ponzè da parte dell’assemblea dei soci, rafforza il ruolo di Sardegna IT all’interno dell’Associazione nazionale, confermandone la funzione strategica a supporto dei processi di innovazione e trasformazione digitale del sistema pubblico regionale.

Secondo l’amministratore unico, il valore aggiunto della partecipazione in Assinter risiede anche nel potenziale derivante dalla cooperazione infrastrutturale. “La condivisione di asset strategici, come i data center regionali, può generare economie di scala, ottimizzazione degli investimenti e un innalzamento complessivo dei livelli di affidabilità e sicurezza dei servizi digitali pubblici, a beneficio dei territori e dei cittadini”, afferma Ponzè. L’AU sottolinea, inoltre, come il confronto costante con le altre realtà in house ICT rappresenti un’importante opportunità di crescita per Sardegna IT. «Attraverso la valorizzazione delle best practice sviluppate in altri contesti regionali – spiega - è possibile accelerare i processi di maturazione organizzativa e tecnologica della società, rafforzandone il ruolo a supporto delle politiche digitali della Regione Autonoma della Sardegna».

La Regione ha accolto con soddisfazione la nomina di Ponzè nel Consiglio direttivo di Assinter, confermando il proprio impegno a promuovere modelli di cooperazione interregionale fondati sulla condivisione delle competenze, sull’integrazione delle infrastrutture e su una visione comune della trasformazione digitale quale fattore abilitante per l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi pubblici. La compagine che affiancherà il neo presidente Pier Paolo Greco, amministratore unico di Liguria Digitale, è composta da Paolo Ghezzi (InfoCamere), Lorenzo Gubian (ARIA SpA), Luca Perozzi (LazioCREA), Mauro Ponzè (Sardegna IT) e Francesco Castanò (ACI Informatica).
