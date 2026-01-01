Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaScienze › Bando Sardegna Ricerche: riaperti i termini
S.A. 21:17
Bando Sardegna Ricerche: riaperti i termini
Riapertura dei termini del bando di Sardegna Ricerche da 10,5 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo nell´ambito delle reti intelligenti per la gestione efficiente dell´energia, a causa di un problema tecnico verificatosi il 16 gennaio scorso
Bando Sardegna Ricerche: riaperti i termini

CAGLIARI - Riapertura dei termini del bando di Sardegna Ricerche da 10,5 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito delle reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, a causa di un problema tecnico verificatosi il 16 gennaio scorso. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande è prevista nella seguente finestra temporale: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 26 gennaio 2026.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/1Innovazione, Ponzè nel direttivo di Assinter
12/1Einstein telescope, patto Italia-Germania
10/12Convegno sull´Archeoastronomia a Sassari
20/11Sardegna Ricerche, decolla il progetto Ipoacusia
17/11Biodiversità, scienziati dal mondo ad Alghero
12/11Sardegna Ricerche: bando da 10,5 milioni
30/1015 startup sarde a Barcellona e Lisbona
24/10«Einstein Telescope, bene la candidatura della Germania»
18/10Porto Conte Ricerche celebra il World Pasta Day
7/10Sardegna Ricerche: piano di attività
« indietro archivio scienze »
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
22 gennaio
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)