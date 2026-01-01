S.A. 21:17 Bando Sardegna Ricerche: riaperti i termini Riapertura dei termini del bando di Sardegna Ricerche da 10,5 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo nell´ambito delle reti intelligenti per la gestione efficiente dell´energia, a causa di un problema tecnico verificatosi il 16 gennaio scorso



CAGLIARI - Riapertura dei termini del bando di Sardegna Ricerche da 10,5 milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito delle reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, a causa di un problema tecnico verificatosi il 16 gennaio scorso. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande è prevista nella seguente finestra temporale: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 26 gennaio 2026.