Cor 12:04 Reti intelligenti: fondi per l´innovazione Sardegna Ricerche: Pubblicato l´avviso per la raccolta di proposte sulla Piattaforma Energie rinnovabili con l´obiettivo di selezionare progetti capaci di contribuire alla realizzazione di apparati e strumenti sperimentali avanzati, come prototipi, impianti pilota, dimostratori e soluzioni di simulazione, testing e validazione, da localizzare a Macchiareddu



CAGLIARI - «Con questo bando inauguriamo un modello di sostegno al territorio che supera la logica del finanziamento a pioggia» – ha dichiarato la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori. – «La nostra priorità è creare un’infrastruttura di ricerca viva: Sardegna Ricerche acquisirà direttamente tecnologie e apparati d'avanguardia, individuati grazie al contributo di aziende e centri di ricerca, per metterli concretamente a disposizione delle nostre imprese. Vogliamo che la Piattaforma di Macchiareddu diventi un vero hub dell'innovazione collaborativa, dove la sperimentazione su prototipi e impianti pilota possa accelerare la transizione energetica della Sardegna, trasformando le idee in soluzioni industriali pronte per il mercato».



Le proposte potranno avere una dimensione finanziaria massima pari a 1.500.000 euro e una durata compresa tra 6 e 36 mesi. Dopo le valutazioni, sarà pubblicato un nuovo avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse delle MPMI locali rispetto alle proposte selezionate. Sulla base di questo processo saranno individuati i Progetti di Innovazione Collaborativa da attivare, con l’adesione formale delle imprese locali interessate.



L’iniziativa riguarda l’area di specializzazione “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia” della S3 regionale e si concentra in particolare sulle tecnologie per la transizione energetica e rientra nell’ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027, Azione 1.1.1, dedicata al rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca e al supporto dell’attività di ricerca delle imprese nei settori della Strategia di specializzazione intelligente regionale.



La Piattaforma Energie rinnovabili si conferma così come un’infrastruttura strategica per la Sardegna, chiamata a svolgere un ruolo centrale nella sperimentazione e nella diffusione di soluzioni innovative per la transizione energetica. Attraverso questo avviso, Sardegna Ricerche punta a rafforzare la collaborazione tra ricerca, imprese e operatori tecnologici, favorendo la costruzione di un patrimonio condiviso di competenze, strumenti e infrastrutture a servizio del territorio. Le domande potranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 3 luglio 2026.