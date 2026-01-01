Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaScienze › Einstein Telescope: 2 mln per le infrastrutture digitali
S.A. 21:54
Einstein Telescope: 2 mln per le infrastrutture digitali
Lo stanziamento, previsto nella recente legge Finanziaria, è pari a 2 milioni di euro e si inserisce in una visione organica di rafforzamento del Sistema Regione, puntando su connettività avanzata, interoperabilità e affidabilità delle reti come condizioni essenziali per l’innovazione della ricerca e per la competitività del territorio
Einstein Telescope: 2 <i>mln</i> per le infrastrutture digitali

CAGLIARI - La Regione investe sul rafforzamento delle infrastrutture digitali strategiche, destinando risorse dedicate allo sviluppo dell’interconnessione tra la rete telematica regionale e la rete GARR, l’infrastruttura nazionale ad alta velocità e con elevati standard di sicurezza. L’intervento assume un valore strategico anche in relazione ai grandi progetti scientifici che interessano l’Isola, a partire dalla candidatura dell’area di Sos Enattos a ospitare l’Einstein Telescope. Un percorso che ha già visto la sottoscrizione di importanti atti istituzionali e accordi di collaborazione e che richiede, per essere sostenuto efficacemente, infrastrutture digitali robuste e ad alte prestazioni, in grado di supportare flussi di dati complessi e cooperazioni scientifiche internazionali.

Lo stanziamento, previsto nella recente legge Finanziaria, è pari a 2 milioni di euro e si inserisce in una visione organica di rafforzamento del Sistema Regione, puntando su connettività avanzata, interoperabilità e affidabilità delle reti come condizioni essenziali per l’innovazione della ricerca e per la competitività del territorio. L’investimento, che si inserisce nelle attività promosse dalla Cabina di regia sull’ET in seno alla Presidenza della Regione, capitalizza la realizzazione di una rete della ricerca ad alta capacità per la Sardegna implementata dal GARR e realizzata con il progetto PNRR TeRABIT, coordinato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Questa rete è già operativa dal luglio 2025 e connette i centri di ricerca in Sardegna, incluso il sito di Sos Enattos – candidato a ospitare il futuro esperimento Einstein Telescope – e tutta la comunità dell'università e dell'istruzione nell'isola con i più elevati standard a livello internazionale. La rete permette di accedere a una connettività ad altissime prestazioni in tutta la Sardegna (1,6 Terabit al secondo di capacità aggregata interna alla regione).

«Oggi - dichiara l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo - le infrastrutture digitali rappresentano un requisito fondamentale dello sviluppo. Rafforzare l’interconnessione con la rete GARR significa mettere la Sardegna nelle condizioni di sostenere la ricerca, migliorare la qualità dei servizi pubblici e partecipare pienamente alle grandi reti nazionali e internazionali dell’innovazione. Accompagnare la candidatura dell’Einstein Telescope - prosegue - presuppone anche garantire le condizioni infrastrutturali necessarie affinché la Sardegna sia credibile, competitiva e pienamente integrata nelle reti della ricerca europea». La connessione ultra veloce non sarà solo funzionale a grandi progetti, come l’ET. Alla rete GARR, infatti, potranno accedere consorzi e aree industriali e artigianali, centri di ricerca pubblici e privati, strutture sanitarie, istituti di ricerca sanitaria, scuole, istituzioni culturali, musei e archivi di rilevanza regionale e nazionale e altri enti pubblici.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/2Einstein Telescope: bando da 4 milioni
3/2Einstein Telescope, arrivano i divulgatori
22/1Bando Sardegna Ricerche: riaperti i termini
18/1Innovazione, Ponzè nel direttivo di Assinter
12/1Einstein telescope, patto Italia-Germania
10/12Convegno sull´Archeoastronomia a Sassari
20/11Sardegna Ricerche, decolla il progetto Ipoacusia
17/11Biodiversità, scienziati dal mondo ad Alghero
12/11Sardegna Ricerche: bando da 10,5 milioni
30/1015 startup sarde a Barcellona e Lisbona
« indietro archivio scienze »
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda
25 febbraio
Giro di Sardegna, pochi applausi solo polemiche
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)