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Abuso di droghe: open day a Sassari
Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico droghe: l’open day della Asl di Sassari intende promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza; facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi, sottolineando il ruolo strategico dei servizi per le dipendenze nella presa in carico multidisciplinare e nella costruzione di percorsi di cura personalizzati
Abuso di droghe: open day a Sassari

SASSARI – L’Azienda sanitaria celebra la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droghe aprendo le porte del Servizio Dipendenze patologiche. «Contrastare le dipendenze significa oggi affrontare fenomeni complessi e in continua trasformazione. La prevenzione, l’ascolto e la prossimità dei servizi rappresentano elementi essenziali per una risposta efficace e tempestiva», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano annunciando la giornata in programma il prossimo venerdì 26 giugno. In occasione della Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droghe, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Servizio per le Dipendenze della Asl di Sassari organizza un open day rivolto alla cittadinanza, finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione, informazione e presa in carico precoce dei comportamenti a rischio.

Il contesto internazionale ed europeo - Il fenomeno delle dipendenze da sostanze continua a caratterizzarsi per complessità e diffusione. Secondo il World Drug Report dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), 316 milioni di persone nel mondo (pari a circa il 6% della popolazione tra i 15 e i 64 anni) hanno fatto uso di sostanze stupefacenti nel 2023, in crescita rispetto al decennio precedente. A livello europeo, le più recenti analisi indicano un mercato delle droghe in continua evoluzione, con una maggiore disponibilità di sostanze, spesso caratterizzate da elevata potenza e purezza, che comportano nuovi rischi per la salute pubblica e pongono sfide rilevanti ai sistemi di prevenzione e cura.

Il quadro nazionale - Nel contesto italiano, la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze evidenzia un quadro articolato in cui si osserva una lieve riduzione dei consumi tra gli studenti (21% per la cannabis nel 2024) mentre permane una diffusione significativa delle sostanze, con il 37% degli adolescenti che ha fatto uso almeno una volta nella vita. Particolare attenzione deve essere rivolta alla diffusione della cocaina e delle nuove sostanze psicoattive ancora molto difficili da intercettare per le strutture territoriali, nonché ai fenomeni di policonsumo, ai nuovi stili di utilizzo di sostanze e alle dipendenze comportamentali emergenti.

Il contesto regionale e locale. «Nel territorio regionale, la Sardegna presenta indicatori che confermano la rilevanza del fenomeno: la nostra Regione si colloca tra le prime in Italia per quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrate, con 7.657 kg sequestrati, prevalentemente cannabis; emergono segnali di attenzione legati alla diffusione di droghe sintetiche e nuove forme di dipendenza, in particolare tra i giovani. Nel territorio della Asl di Sassari, gli operatori del Ser.D. evidenziano un incremento della domanda di trattamento, e una crescente diffusione di cocaina e sostanze sintetiche, soprattutto nelle fasce di popolazione più giovani. È presente inoltre un progressivo abbassamento dell’età di primo contatto con le sostanze in linea con i dati nazionali»", spiega Paolo Milia, Direttore del Serd della Asl di Sassari.

L’iniziativa dell’Asl di Sassari: L’open day del 26 giugno, che si terrà nei locali del Serd del complesso sanitario di San Camillo, dalle ore 10.00 alle 13.00, intende promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza; facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi, sottolineando il ruolo strategico dei servizi per le dipendenze nella presa in carico multidisciplinare e nella costruzione di percorsi di cura personalizzati.
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