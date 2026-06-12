S.A. 18:26

Disegno tecnico: l’algherese Mia Idili in finale

Nella finale provinciale di Sassari dell’XI Campionato Nazionale di Disegno Tecnico hanno partecipato circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi istituti comprensivi del territorio. In finale nazionale a Rieti l’algherese Mia Idili





ALGHERO - Grande partecipazione e ottimi risultati per la finale provinciale di Sassari dell’XI Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, che ha visto coinvolti circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi istituti comprensivi del territorio. La competizione, che premia precisione, capacità progettuale e competenze geometriche, rappresenta ogni anno un importante momento di confronto tra giovani appassionati della disciplina. Dopo una prima fase di selezione, sono stati 21 gli alunni qualificati per la finale provinciale, confermando un livello di preparazione elevato e una crescente attenzione verso il disegno tecnico nelle scuole.





A salire sul gradino più alto del podio è stata Mia Idili, studentessa della scuola secondaria di primo grado "Grazia Deledda" di via Tarragona, ad Alghero, seguita dalla professoressa Elena Cicalò. Grazie a questo risultato, Mia Idili rappresenterà la provincia di Sassari alla finale nazionale, in programma a Rieti nel mese di ottobre, dove si confronterà con i migliori studenti provenienti da tutta Italia. Il Campionato Nazionale di Disegno Tecnico coinvolge ogni anno migliaia di studenti — oltre 45.000 partecipanti distribuiti in 480 istituti comprensivi e 67 province — con l’obiettivo di promuovere competenze fondamentali come il pensiero logico, la precisione e la capacità di rappresentazione grafica.



