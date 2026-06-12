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S.A. 18:26
Disegno tecnico: l’algherese Mia Idili in finale
Nella finale provinciale di Sassari dell’XI Campionato Nazionale di Disegno Tecnico hanno partecipato circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi istituti comprensivi del territorio. In finale nazionale a Rieti l’algherese Mia Idili
ALGHERO - Grande partecipazione e ottimi risultati per la finale provinciale di Sassari dell’XI Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, che ha visto coinvolti circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diversi istituti comprensivi del territorio. La competizione, che premia precisione, capacità progettuale e competenze geometriche, rappresenta ogni anno un importante momento di confronto tra giovani appassionati della disciplina. Dopo una prima fase di selezione, sono stati 21 gli alunni qualificati per la finale provinciale, confermando un livello di preparazione elevato e una crescente attenzione verso il disegno tecnico nelle scuole.
A salire sul gradino più alto del podio è stata Mia Idili, studentessa della scuola secondaria di primo grado "Grazia Deledda" di via Tarragona, ad Alghero, seguita dalla professoressa Elena Cicalò. Grazie a questo risultato, Mia Idili rappresenterà la provincia di Sassari alla finale nazionale, in programma a Rieti nel mese di ottobre, dove si confronterà con i migliori studenti provenienti da tutta Italia. Il Campionato Nazionale di Disegno Tecnico coinvolge ogni anno migliaia di studenti — oltre 45.000 partecipanti distribuiti in 480 istituti comprensivi e 67 province — con l’obiettivo di promuovere competenze fondamentali come il pensiero logico, la precisione e la capacità di rappresentazione grafica.
La giornata di premiazione si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, sottolineando il valore della scuola come luogo di crescita e scoperta dei talenti. Grande soddisfazione è stata espressa dagli insegnanti e dagli organizzatori, che hanno evidenziato l’impegno degli studenti e il ruolo centrale delle discipline tecniche nella formazione delle nuove generazioni. Ora gli occhi sono puntati su Rieti, dove Mia Idili porterà il nome della Sardegna e della provincia di Sassari in una sfida nazionale che premia studio, passione e talento.
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