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Alessandra Todde 8:56
L'opinione di Alessandra Todde
Cari studenti sardi abbiamo bisogno di voi
<i>Cari studenti sardi abbiamo bisogno di voi</i>

Ciao ragazze e ragazzi, siete circa 12.000 che vi apprestate ad affrontare la maturità. In bocca al lupo a tutte e a tutti voi. So che in queste ore ci sono ansia, notti insonni, paura di dimenticare tutto, voglia di fare bene, aspettative vostre e dei vostri amici. È normale, state chiudendo un pezzo importante della vostra vita e ne state aprendo un altro. Portate con voi quello che avete imparato, le persone che hanno creduto in voi, gli errori che vi hanno fatto crescere. La Sardegna ha bisogno della vostra intelligenza, della vostra libertà, del vostro entusiasmo, della vostra energia. Non credete a chi vi dice che va tutto male, che in Sardegna non ci sono opportunità, che in Sardegna non c’è futuro. Io ho imparato nella mia vita che il futuro si costruisce, che la fiducia si costruisce, che le opportunità si costruiscono. E allora è necessario che voi vi impegnate per fare in modo che questa sia una terra di opportunità. Io vi posso raccontare la mia maturità, non solo notti insonni, perché ovviamente le aspettative erano tantissime, ma anche voglia di riscatto, voglia di dimostrare, voglia di far capire che ce la potevo fare. E mi è servito, eccome se mi è servito. Buon esame di maturità a tutte e a tutti voi.

*La Presidente della Regione Sardegna
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