S.A. 19:26 Borsa di Studio Nazionale: approvata graduatoria unica L’importo della Borsa di Studio Nazionale per l’anno scolastico 2025/2026 è stato determinato in 226,78 euro per ciascun beneficiario. L’elenco degli studenti vincitori è consultabile nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Alghero



ALGHERO - Il Comune di Alghero informa che è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla Borsa di Studio Nazionale per l’anno scolastico 2025/2026. La misura, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rappresenta un importante strumento di sostegno al diritto allo studio. A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/31 del 29 aprile 2026, e considerato che il numero delle domande ammissibili è risultato inferiore rispetto al numero delle borse disponibili, la Regione Sardegna ha disposto la ripartizione delle risorse tra tutti gli aventi diritto, incrementando il valore unitario del beneficio. L’importo della Borsa di Studio Nazionale per l’anno scolastico 2025/2026 è stato pertanto determinato in 226,78 euro per ciascun beneficiario. L’elenco degli studenti vincitori è consultabile nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Alghero. Si precisa che l’erogazione delle borse di studio avverrà successivamente, secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si ricorda inoltre che gli studenti beneficiari della Borsa di Studio Nazionale non potranno essere conteggiati ai fini dell’assegnazione della Borsa di Studio Regionale per il medesimo anno scolastico, in quanto le due misure non sono cumulabili.