S.A. 10:40 Clima e workshop alla scuola Pedrera L’incontro ha riunito insegnanti, educatrici, amministratori, tecnici, cittadine e cittadini per condividere lo stato di avanzamento degli interventi realizzati nella scuola, confrontarsi sui risultati già raggiunti e riflettere sulle prospettive future



ALGHERO - Il Comune di Alghero rinnova il proprio impegno nel promuovere politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, investendo sulla scuola come luogo privilegiato di innovazione, educazione e partecipazione. In questo percorso, la Scuola Primaria La Pedrera, grazie al costante impegno della dirigenza scolastica e del corpo docente, si conferma protagonista di un’esperienza che coniuga sostenibilità ambientale, benessere degli studenti e partecipazione della comunità.



In questo contesto si è svolto, il 25 giugno 2026, negli spazi dell’Istituto Comprensivo n. 2, il workshop "Crescere con il clima che cambia: esperienze di adattamento nella Scuola La Pedrera", organizzato nell’ambito del Progetto ADAPTWISE, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027. L’incontro ha riunito insegnanti, educatrici, amministratori, tecnici, cittadine e cittadini per condividere lo stato di avanzamento degli interventi realizzati nella scuola, confrontarsi sui risultati già raggiunti e riflettere sulle prospettive future.



La mattinata si è aperta con una visita guidata al giardino scolastico e alle opere realizzate nell’ambito dell’azione pilota, accompagnata da Chiara Rosnati della Cooperativa Sociale Ecotoni, che ha illustrato gli interventi progettati per rendere gli spazi esterni più resilienti agli effetti del cambiamento climatico. A seguire, Giovanna Faedda, referente del Comune di Alghero, ed Elena Riva, referente di Anemone APS ETS, hanno presentato il Piano della Comunità ADAPTWISE di Alghero, evidenziando il percorso costruito insieme ai diversi attori del territorio. La Prof.ssa Alessandra Casu, dell’Università degli Studi di Sassari, ha invece approfondito il tema della misurazione dell’adattamento, illustrando gli indicatori che consentiranno di monitorare nel tempo l’efficacia delle azioni intraprese.



Il workshop è poi proseguito con "Imagine Adaptation", un progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (ERC) che vede la Città di Alghero, selezionata tra dodici città a livello mondiale, lavorare in maniera efficace, con la consulenza gratuita da parte di un esperto di un centro basco di eccellenza dell’Università di Leioa sui cambiamenti climatici, (B3 Basque Centre for Climate Change). Si è svolto, infatti, il laboratorio partecipativo condotto da Maria Lorono del Basque Centre for Climate Change, con il contributo di Valentina Bucchi di ANCI Toscana, coinvolgendo tutti i partecipanti in una riflessione condivisa sul futuro della scuola e della comunità, stimolando idee e proposte per rafforzare la capacità collettiva di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico.



La buona riuscita del laboratorio è stata possibile anche grazie al CEAS del Parco Naturale Regionale di Porto Conte che, all’interno del progetto, favorisce una partecipazione sempre più consapevole ai temi dell’adattamento climatico. L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni, scuola, ricerca e territorio. Il Comune di Alghero intende proseguire il percorso avviato attraverso il Progetto del Programma Interreg IT.-FR Marittimo ADAPTWISE, coordinando l’azione pilota e coinvolgendo i partner del progetto. Allo stesso tempo, la Scuola La Pedrera, grazie alla disponibilità della dirigenza scolastica e alla professionalità degli insegnanti, continua a trasformare gli interventi realizzati in occasioni concrete di apprendimento, crescita e benessere per gli alunni, dimostrando come la scuola possa diventare un laboratorio permanente di resilienza e innovazione per l’intera comunità.