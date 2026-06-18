S.A. 18:37 Memorie a confronto tra studenti e anziani algheresi L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti della prima e della quinta A del Liceo Classico, che hanno varcato le porte della Residenza per anziani per raccogliere le testimonianze degli ospiti della struttura



ALGHERO - Unire il passato e il futuro per comprendere meglio il presente: questo il cuore del progetto "Memorie a confronto: adolescenti di ieri e di oggi", una preziosa iniziativa nata dalla collaborazione tra il Liceo Classico "G. Manno" e la Casa Residenza Anziani (CRA) del nostro territorio, con l’obiettivo di favorire l’incontro, l’ascolto e il dialogo tra generazioni distanti solo nei dati anagrafici. L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti della prima e della quinta A del Liceo Classico, che hanno varcato le porte della Residenza per anziani per raccogliere le testimonianze degli ospiti della struttura. Attraverso momenti di ascolto empatico e interviste guidate, le parole degli anziani si sono trasformate in un vero e proprio patrimonio di memoria storica e personale.



Un’occasione unica che ha spinto i giovani a riflettere sul cambiamento della società, sul valore inestimabile dell’esperienza e sull’importanza del rispetto reciproco. Il progetto si è concluso con un emozionante momento di restituzione presso una delle sale della struttura. Gli studenti hanno proiettato un filmato da loro interamente ideato, che raccoglie i momenti salienti delle interviste e le profonde riflessioni maturate a posteriori dai ragazzi stessi. All’evento erano presenti gli ospiti della CRA, gli assistenti, gli studenti, i docenti accompagnatori, i responsabili della struttura.



Ha partecipato, inoltre, l’assessora al Benessere della persona, delle famiglie e della comunità, Maria Grazia Salaris, la cui presenza, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, testimonia l’importanza di questi progetti, capaci di trasformare la memoria storica in un bene comune e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della cura, dell’inclusione e del confronto intergenerazionale. A coronamento di questa giornata di festa, il personale della struttura ha offerto un rinfresco a tutti i presenti. Il momento più toccante si è tenuto al termine dell’evento, quando gli studenti hanno ricevuto un dono speciale: un ricordo dell’esperienza realizzato a mano dagli anziani stessi, simbolo tangibile di un legame che supera le barriere dell’età.