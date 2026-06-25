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Cor 15:48
Trieste-Alghero targato Aeroitalia
Aeroitalia rafforza la presenza a Trieste Airport con voli annuali per Milano Linate e collegamenti estivi verso Olbia e Alghero
Trieste-Alghero targato Aeroitalia

Si è tenuta presso il palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la conferenza stampa Aeroitalia per annunciare l’attivazione della nuova rotta in continuità territoriale tra Trieste Airport e Milano Linate. I voli garantiranno collegamenti strategici a favore dei cittadini, del turismo e delle imprese a partire dal primo luglio 2026 fino al 31 gennaio 2027, assicurando servizio e accessibilità quotidiana tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Inoltre, in occasione dell’evento, Aeroitalia ha annunciato l’avvio di due rotte stagionali da Trieste verso la Sardegna, con destinazione Alghero e Olbia. Questi collegamenti saranno operativi dal primo agosto al 14 settembre 2026, ampliando ulteriormente l’offerta estiva da e per il Nord-Est. Tutti i voli saranno operati con aeromobili ATR 72-600 di ultima generazione, garantendo comfort e sostenibilità.

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