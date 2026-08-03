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Cor 18:31
«Alghero a terra, Todde bocciata»
Durissimo il gruppo di Forza Italia in Regione: «La Sardegna resta a terra: l’Europa boccia il bando della Giunta Todde, ennesimo fallimento sulla continuità territoriale»
«Alghero a terra, Todde bocciata»<br>

ALGHERO - «La clamorosa bocciatura da parte della Commissione europea del bando sulla continuità territoriale per la tratta Alghero-Milano rappresenta l’ennesima certificazione del fallimento politico e amministrativo della Giunta Todde. Una vicenda gravissima che dimostra, ancora una volta, l’incapacità dell’Esecutivo regionale di gestire una delle questioni più strategiche per il futuro dell’Isola.
Non si tratta di un semplice errore tecnico, ma di un fallimento che rischia di avere conseguenze pesantissime per migliaia di cittadini. L’obbligo di rifare il bando mette infatti a rischio la regolarità dei collegamenti aerei, creando nuove incertezze per lavoratori, studenti, famiglie, imprese e per un comparto turistico che avrebbe invece bisogno di certezze e programmazione».

«La continuità territoriale è un diritto dei sardi, non un terreno sul quale improvvisare. Eppure, dall’insediamento della Giunta Todde assistiamo a una lunga sequenza di annunci, ritardi, errori e occasioni perdute che stanno progressivamente isolando la Sardegna e penalizzando chi ogni giorno è costretto a spostarsi per motivi di lavoro, studio o salute. È inaccettabile che siano ancora una volta i cittadini a pagare il prezzo dell’inadeguatezza di chi governa la Regione. Mentre altre realtà costruiscono opportunità, la Giunta Todde accumula bocciature e crea nuovi ostacoli al popolo sardo, compromettendo un servizio essenziale e mettendo a rischio il diritto alla mobilità».

Il Gruppo Consiliare Regionale di Forza Italia chiede che la Presidente Todde e l’intera Giunta si assumano le proprie responsabilità, chiariscano come si sia arrivati a questo ennesimo fallimento e intervengano immediatamente per garantire la continuità dei collegamenti, evitando che la Sardegna venga lasciata ancora una volta indietro. I sardi meritano competenza, autorevolezza e una guida capace di difendere davvero gli interessi dell’Isola, non l’ennesima pagina di inefficienza amministrativa.
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