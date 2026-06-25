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Cor 15:51
Cittadinanza Attiva, chiarezza sulla procedura
L’assessora del comune di Alghero, Raffaella Sanna, conferma le riduzioni e le agevolazioni previste dal Regolamento comunale per cittadini e associazioni che partecipano alle attività di cittadinanza attiva, come dettagliato espressamente nell’avviso pubblico e nel rispetto di quanto consentito dal Regolamento
Cittadinanza Attiva, chiarezza sulla procedura

ALGHERO - In merito alle recenti dichiarazioni comparse a mezzo stampa sull’avviso per la Cittadinanza attiva 2026, l’Amministrazione comunale algherese intende fare chiarezza. Il primo punto su cui sgombrare dubbi riguarda le agevolazioni TARI. «Contrariamente a quanto riportato erroneamente dall’opposizione - afferma l’Assessora Raffaella Sanna - il bando conferma le riduzioni e le agevolazioni previste dal Regolamento comunale per cittadini e associazioni che partecipano alle attività di cittadinanza attiva, come dettagliato espressamente nell’avviso pubblico e nel rispetto di quanto consentito dal Regolamento»

«Altrettanto infondata - prosegue - è l’accusa relativa alla scomparsa del servizio dei Nonni Vigili. L’attività non è stata eliminata e continua a rappresentare un importante strumento di supporto alla sicurezza in prossimità degli istituti scolastici. Si tratta semplicemente di un servizio che segue una procedura specifica, coordinata direttamente dal Comando di Polizia Locale, e che pertanto non rientra nell’Avviso della Cittadinanza Attiva. Anzi, colgo l’occasione per invitare tutte le cittadine e i cittadini interessati a valutare la possibilità di aderire al progetto, offrendo un contributo prezioso alla comunità e alla sicurezza dei più giovani»

L’obiettivo dell’Avviso è organizzare la partecipazione in modo efficace e trasparente, garantendo che le attività proposte siano coerenti con le esigenze della città e con le risorse disponibili. Ogni procedura amministrativa deve necessariamente prevedere un iter di valutazione e programmazione delle attività, nell’interesse generale della comunità. «Quello di Cittadinanza Attiva è un percorso da valorizzare che favorisce la partecipazione e la cura dei beni comuni - conclude l’Assessora Sanna. A niente giovano le polemiche prive di fondamento. In linea col Regolamento attualmente in vigore continueremo a lavorare per rafforzare il senso di comunità e per coinvolgere sempre più persone nella vita pubblica della città».
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