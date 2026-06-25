Cor 15:51

Cittadinanza Attiva, chiarezza sulla procedura

L’assessora del comune di Alghero, Raffaella Sanna, conferma le riduzioni e le agevolazioni previste dal Regolamento comunale per cittadini e associazioni che partecipano alle attività di cittadinanza attiva, come dettagliato espressamente nell’avviso pubblico e nel rispetto di quanto consentito dal Regolamento

ALGHERO - In merito alle recenti dichiarazioni comparse a mezzo stampa sull’avviso per la Cittadinanza attiva 2026, l’Amministrazione comunale algherese intende fare chiarezza. Il primo punto su cui sgombrare dubbi riguarda le agevolazioni TARI. «Contrariamente a quanto riportato erroneamente dall’opposizione - afferma l’Assessora Raffaella Sanna - il bando conferma le riduzioni e le agevolazioni previste dal Regolamento comunale per cittadini e associazioni che partecipano alle attività di cittadinanza attiva, come dettagliato espressamente nell’avviso pubblico e nel rispetto di quanto consentito dal Regolamento» .





«Altrettanto infondata - prosegue - è l’accusa relativa alla scomparsa del servizio dei Nonni Vigili. L’attività non è stata eliminata e continua a rappresentare un importante strumento di supporto alla sicurezza in prossimità degli istituti scolastici. Si tratta semplicemente di un servizio che segue una procedura specifica, coordinata direttamente dal Comando di Polizia Locale, e che pertanto non rientra nell’Avviso della Cittadinanza Attiva. Anzi, colgo l’occasione per invitare tutte le cittadine e i cittadini interessati a valutare la possibilità di aderire al progetto, offrendo un contributo prezioso alla comunità e alla sicurezza dei più giovani» .



