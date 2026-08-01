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Cor 11:51
All’ex Ostello di Fertilia il social housing
Con 13 voti favorevoli il Consiglio comunale ha approvato venerdì sera la proposta di deliberazione che autorizza il Comune di Alghero ad acquisire l’ex Ostello di Fertilia. Emendamento di maggioranza per l’utilizzo
All’ex Ostello di Fertilia il social housing

ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero compie un importante passo verso l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia, immobile di proprietà di Fintecna S.p.A. La proposta di deliberazione approvata questa sera dal Consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza, autorizza il Comune a procedere all’acquisizione dell’edificio, considerato di particolare interesse storico, architettonico e identitario per Fertilia e per l’intero territorio algherese. 

Tra le ipotesi avanzate per la futura valorizzazione dell’immobile vi è quella di sperimentare nuove forme di social housing, attraverso un modello abitativo alternativo e complementare rispetto agli strumenti tradizionali dell’edilizia residenziale pubblica. «La forte vocazione turistica del nostro territorio porta con sé innumerevoli lati positivi ma anche ripercussioni che ci impongono delle riflessioni» dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto. 

«Uno degli effetti è senza dubbio la carenza di alloggi destinati agli affitti di lungo periodo e l’aumento dei prezzi di vendita delle case. L’acquisizione dell’ex Ostello di Fertilia potrebbe consentirci di sperimentare una strada nuova, attraverso un progetto di social housing rivolto a quella domanda abitativa che oggi fatica a trovare risposte nel mercato ordinario. Non pensiamo certamente che un singolo intervento possa risolvere un problema così complesso: si tratta di un primo progetto sperimentale, al quale intendiamo affiancare altre iniziative, diversificando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per affrontare una delle esigenze più sentite dai nostri concittadini».
12:16
«Ex Ostello, 250mila euro buttati»
È quanto dichiarato in Consiglio comunale dal consigliere della Lega, Michele Pais: «Il Comune spende oltre 250 mila euro per acquistare un immobile che potrebbe ottenere per un euro»
12:09
«L’housing sociale presupposto indispensabile»
Colledanchise: «Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato un emendamento che indirizza l’acquisizione dell’ex Ostello della Gioventù verso un progetto di housing sociale, rafforzando la finalità pubblica dell’operazione»
12:25
Fi: Il Comune una società immobiliare
«L’ennesima operazione immobiliare dell’Amministrazione Cacciotto conferma una preoccupante deriva: dopo l’acquisto di Punta Giglio, arriva quello dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia. Il Comune di Alghero sembra ormai trasformato in una società immobiliare che acquista immobili senza dimostrare la loro effettiva utilità pubblica, senza avvisi pubblici e procedure competitive, senza un progetto credibile e senza fornire ai cittadini le indispensabili garanzie sulla sostenibilità economica delle operazioni»
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