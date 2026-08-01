Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 12:09
«L’housing sociale presupposto indispensabile»
Colledanchise: «Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato un emendamento che indirizza l’acquisizione dell’ex Ostello della Gioventù verso un progetto di housing sociale, rafforzando la finalità pubblica dell’operazione»
«L’housing sociale presupposto indispensabile»

ALGHERO - Per il consigliere comunale Marco Colledanchise si tratta di un passaggio determinante, perché introduce quell’indirizzo che aveva ritenuto indispensabile sin dalle prime fasi della discussione. «La questione non è mai stata essere favorevoli o contrari all’acquisizione dell’immobile. La vera domanda era: per farne cosa? Un immobile pubblico di questo valore deve nascere con una missione chiara e utile alla comunità». Colledanchise ricorda come, durante i lavori della Commissione consiliare, avesse scelto di non esprimere voto favorevole proprio perché la proposta non conteneva alcuna garanzia sulla destinazione dell’immobile.

«Ho ritenuto che acquisire un bene senza definirne l’utilizzo avrebbe lasciato aperta qualsiasi prospettiva futura. Il Comune possiede già numerosi immobili e la priorità non può essere quella di aumentare semplicemente il patrimonio comunale, ma di utilizzare ogni investimento per rispondere ai bisogni della città». Con l’approvazione dell’emendamento in Consiglio comunale, il quadro è cambiato.

«L’indirizzo verso l’housing sociale rappresenta esattamente il principio che avevo chiesto fosse inserito. Oggi trovare una casa ad Alghero è sempre più difficile per giovani, famiglie e lavoratori. Se un immobile come l’ex Ostello della Gioventù può contribuire, anche solo in parte, a dare una risposta a questa emergenza, allora l’acquisizione assume un significato completamente diverso». Per il consigliere, il dibattito ha dimostrato come il confronto istituzionale possa migliorare gli atti amministrativi. «La mia posizione è rimasta identica dall’inizio. È cambiato l’atto, che oggi indica con maggiore chiarezza una finalità sociale. Ritengo che questa fosse la strada giusta e continuerò a lavorare affinché quell’indirizzo si traduca in un progetto concreto, capace di restituire alla città un immobile storico mettendolo al servizio di chi oggi vive maggiormente il problema della casa».
11:51
All’ex Ostello di Fertilia il social housing
Con 13 voti favorevoli il Consiglio comunale ha approvato venerdì sera la proposta di deliberazione che autorizza il Comune di Alghero ad acquisire l’ex Ostello di Fertilia. Emendamento di maggioranza per l’utilizzo
12:16
«Ex Ostello, 250mila euro buttati»
È quanto dichiarato in Consiglio comunale dal consigliere della Lega, Michele Pais: «Il Comune spende oltre 250 mila euro per acquistare un immobile che potrebbe ottenere per un euro»
12:25
Fi: Il Comune una società immobiliare
«L’ennesima operazione immobiliare dell’Amministrazione Cacciotto conferma una preoccupante deriva: dopo l’acquisto di Punta Giglio, arriva quello dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia. Il Comune di Alghero sembra ormai trasformato in una società immobiliare che acquista immobili senza dimostrare la loro effettiva utilità pubblica, senza avvisi pubblici e procedure competitive, senza un progetto credibile e senza fornire ai cittadini le indispensabili garanzie sulla sostenibilità economica delle operazioni»
20/7«Risorse extra per il decoro»
20/7Variazione di bilancio e passerelle: stupore
18/7Usi Civici, svolta fondamentale
17/7«Bene il Canile ma non l’azienda agricola»
17/7Usi Civici verso trasferimento: il sì dell’Aula
15/7Secal, approvato il Bilancio
13/7Tania Decortes assessora a Sassari
9/7A Sassari si dimette l’assessora Lalla Careddu
4/7«Cabina, basta veti e rinvii»
1/7Largo Costantino: lavori a rilento e proteste
« indietro archivio amministrazione »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)