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Cor 11:29
«Ex Ostello e canile, due acquisizioni, due velocità»
«L’Amministrazione Cacciotto, in tutta fretta, ha portato in Consiglio comunale l’acquisizione dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia. Un modus operandi ben diverso da quello adottato per il canile comunale»
«Ex Ostello e canile, due acquisizioni, due velocità»

ALGHERO - «Il confronto tra le due vicende evidenzia una disparità di trattamento che non può essere liquidata con spiegazioni generiche. Sul canile il Comune ha addirittura chiesto una proroga alla proprietà perché non era in grado di concludere l’iter amministrativo. Nel frattempo, però, ha trovato il tempo e il modo di avviare un’altra acquisizione immobiliare, senza che sia stato illustrato un progetto dettagliato, un cronoprogramma degli interventi o un quadro economico complessivo». Così l’intervento dei Riformatori Sardi di Alghero in merito all’acquisizione dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia.

«È inevitabile chiedersi perché, quando si tratta di alcune operazioni, tutto sembri procedere con straordinaria rapidità, mentre su altre si continui a rinviare. Quali sono i criteri che determinano le priorità dell’Amministrazione? Perché pratiche apparentemente analoghe seguono percorsi e tempi così diversi? Di fatto, questa Amministrazione sembra aver sviluppato un particolare attivismo sul fronte delle acquisizioni immobiliari, mentre altre questioni urgenti per la città continuano a rimanere irrisolte».

«Non ci sembra che ci sia piena chiarezza su alcune vicende, dalle acquisizioni immobiliari alla gestione degli impianti sportivi, che stanno caratterizzando l’azione amministrativa del Comune di Alghero. Proprio per questo riteniamo indispensabile la massima trasparenza e pretendiamo che ogni operazione che comporta l’impiego di risorse pubbliche sia accompagnata da motivazioni puntuali, criteri oggettivi e procedure pienamente comprensibili. I cittadini hanno diritto di sapere perché operazioni analoghe sembrino seguire percorsi e velocità differenti. Le scelte della Giunta Cacciotto continuano a sollevare interrogativi, e mancano risposte chiare, complete e trasparenti» chiudono i Riformatori sardi di Alghero.
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