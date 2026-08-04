Cor 13:08 Usi civici: subito un Consiglio comunale aperto Lettera aperta al Presidente del Consiglio Comunale di Alghero Beniamino Pirisi e al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. Usi civici: un consiglio comunale aperto ai cittadini per non essere passivi spettatori



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero, con la recente deliberazione n. 61 del 15 luglio 2026, ha espresso il trasferimento dei diritti di uso civico di circa 8,5 ettari di aree irreversibilmente trasformate in zona urbana compensando con 15 ettari della Pineta costiera e delle dune di Maria Pia, sito di grande valore per la biodiversità della città di Alghero. Infatti la norma prevede che debbano essere individuate, per lo spostamento dei diritti di uso civico, aree comunali di grande valore ambientale. Le aree con diritti ad uso civico nel territorio comunale sono numerose ma trasformate da tempo, perciò è opportuno che vangano individuati siti di compensazione per il trasferimento di essi.



Tra i siti ricordiamo il parco cittadino intitolato allo storico "Giuseppe Manno", il Lungomare Dante e parte della struttura abbandonata del Caval marì, il Lungomare Valencia, il Colle del Trò, il Mirador Giuni Russo, l’ex Asilo "Sella" (sede del Dipartimento di Architettura), l’ex distributore di carburanti dello Scalo Tarantiello (qui si potrebbe prevedere la demolizione del fabbricato e l’allungamento del parco Cecchini-La Lepanto con piantumazione di alberi per contribuire a combattere "l’isola di calore").



Analizzando i decreti commissariali n. 149 del 14 gennaio 1932 e n. 289 del 17 settembre 1942 il demanio civico algherese risulta essere complessivamente di circa 700 ettari. E’ importante avere la visione d’insieme per una piena e chiara consapevolezza di questo patrimonio e il conseguente diritto inalienabile di uso civico di tali beni comuni perché costituiscono diritti importanti per tutti i cittadini, appunto suolo pubblico bene comune.



Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune che si pone come obiettivo la tutela e la fruizione pubblica dei beni comuni ritiene utile che sulla vicenda degli usi civici tutti i cittadini debbano essere coinvolti trattandosi di un fondamentale interesse pubblico, in tal senso rivolgiamo al Presidente del Consiglio Comunale Beniamino Pirisi e al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto una richiesta di convocazione di un consiglio comunale con uno specifico ordine del giorno affinché venga illustrata e resa facilmente intellegibile - da parte delle Istituzioni comunali - la complessa situazione del patrimonio ad uso civico e del trasferimento di tali diritti. E’ una richiesta per fare chiarezza, volontà di voler capire, di essere cittadini consapevoli e non passivi spettatori.