Cor 16:04 Wizz Air investe su Alghero: decolla Tirana L’attivazione del nuovo volo conferma il crescente impegno di Wizz Air sullo scalo algherese. Nel corso della stagione estiva 2026 la compagnia opererà infatti un network di otto destinazioni, collegando Alghero con importanti città dell’Europa centrale e orientale



Il volo è operativo dal 24 giugno al 9 settembre 2026 con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, ampliando ulteriormente le opportunità di collegamento tra il Nord Sardegna e l’area balcanica.

L’attivazione del nuovo volo conferma il crescente impegno di Wizz Air sullo scalo algherese. Nel corso della stagione estiva 2026 la compagnia opererà infatti un network di otto destinazioni, collegando Alghero con importanti città dell’Europa centrale e orientale attraverso il seguente programma voli: Budapest, il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica; Bucarest, tutti giorni tranne il martedì; Sofia, il martedì, giovedì e sabato, cui da luglio si aggiungeranno il venerdì e la domenica; Belgrado, il lunedì, mercoledì e venerdì; Varsavia Modlin, il martedì, giovedì e sabato; Skopje, il martedì e il sabato, in avvio il prossimo 18 luglio; Venezia, il lunedì, mercoledì e venerdì, in avvio il 1° luglio.

Grazie a questa programmazione, Wizz Air raggiungerà nell’estate 2026 il livello più elevato di operatività mai registrato ad Alghero, mettendo a disposizione oltre 311 mila posti e facendo segnare una crescita del 253% rispetto alla precedente stagione estiva, diventando la terza compagnia aerea dello scalo per quota di mercato, con una market share pari al 13,8%.

«Con l’avvio del collegamento per Tirana si arricchisce ulteriormente l’offerta internazionale dell’Aeroporto di Alghero - dichiara Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti del Nord Sardegna. L’investimento che Wizz Air sta realizzando sul nostro scalo, testimoniato dagli importanti volumi programmati per la stagione estiva e dall’ampliamento del network servito, rappresenta un contributo significativo alla crescita della connettività del Nord Sardegna. Siamo particolarmente soddisfatti del consolidamento di una partnership che, nel corso degli anni, ha consentito di trasportare oltre 700 mila passeggeri e di sviluppare collegamenti strategici di grande interesse verso mercati europei in forte espansione economica». ALGHERO - Prosegue il percorso di crescita di Wizz Air sull’Aeroporto di Alghero con l’avvio del nuovo collegamento diretto con Tirana, una delle novità della programmazione estiva 2026.