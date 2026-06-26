S.A. 14:20 Nuova stazione mobile dei Vigili ad Alghero La stazione mobile, dotata di tecnologie di ultima generazione, sarà impiegata nelle aree a maggiore afflusso di persone, nel centro storico, durante manifestazioni ed eventi e in tutti quei contesti che richiedono una particolare attenzione sotto il profilo della viabilità, del decoro urbano e della sicurezza



ALGHERO - Da oggi è attiva la nuova stazione mobile della Polizia locale ad Alghero, un presidio avanzato che consentirà di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e di rendere ancora più efficaci e tempestivi gli interventi a tutela della sicurezza urbana. La stazione mobile, dotata di tecnologie di ultima generazione, sarà impiegata nelle aree a maggiore afflusso di persone, nel centro storico, durante manifestazioni ed eventi e in tutti quei contesti che richiedono una particolare attenzione sotto il profilo della viabilità, del decoro urbano e della sicurezza. Oltre a rappresentare un importante supporto operativo per il personale della Polizia Locale, il nuovo mezzo costituirà anche un punto di riferimento diretto per cittadini e turisti, che potranno rivolgersi agli agenti per segnalazioni, informazioni e richieste di assistenza.



Grazie alla stazione mobile sarà possibile garantire una presenza più visibile e costante sul territorio, migliorare il coordinamento con le pattuglie in servizio, intensificare i controlli in materia di viabilità, occupazione di suolo pubblico, commercio, abusivismo e quiete pubblica e intervenire con maggiore rapidità nelle situazioni di criticità. «Continuiamo a investire sul potenziamento della Polizia Locale e sugli strumenti a disposizione del Corpo – dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto –. La stazione mobile rappresenta un presidio di prossimità che avvicina ulteriormente le istituzioni ai cittadini e contribuisce a migliorare il controllo del territorio. Vogliamo una Polizia Locale sempre più presente, moderna ed efficace, in grado di rispondere con tempestività alle esigenze della comunità e di svolgere al meglio il proprio prezioso lavoro al servizio della città». L’ubicazione della stazione mobile verrà individuata quotidianamente in base alle esigenze operative e alle criticità rilevate sul territorio, così da garantire la massima efficacia del servizio. «Desidero ringraziare il Comandante Salvatore Masala e tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale – conclude il Sindaco Cacciotto – per la professionalità, l’equilibrio e lo spirito di servizio con cui operano ogni giorno a tutela della sicurezza e della qualità della vita della nostra comunità».