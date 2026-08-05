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S.A. 17:13
Dalla Regione 2,1 milioni ai Barracelli
Con l’approvazione della ripartizione dei contributi per l’annualità 2026, l’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica conferma il proprio sostegno a uno dei presìdi più radicati del territorio, destinando risorse alle spese di funzionamento, alle coperture assicurative, all’equipaggiamento e alle attrezzature
Dalla Regione 2,1 milioni ai Barracelli

CAGLIARI - La Regione stanzia 2.140.800 euro a favore di 166 Compagnie Barracellari della Sardegna. Con l’approvazione della ripartizione dei contributi per l’annualità 2026, l’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica conferma il proprio sostegno a uno dei presìdi più radicati del territorio, destinando risorse alle spese di funzionamento, alle coperture assicurative, all’equipaggiamento e alle attrezzature. «Le compagnie barracellari rappresentano una realtà unica della Sardegna e svolgono ogni giorno un servizio di straordinario valore per le nostre comunità – dichiara l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda –. Con questo intervento rinnoviamo un impegno concreto nei confronti di donne e uomini che operano con competenza e spirito di servizio nella vigilanza del territorio, nella tutela del patrimonio ambientale e rurale e nel supporto alle amministrazioni comunali».

Per garantire la più ampia partecipazione, l’Assessorato aveva disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, consentendo anche alle compagnie impegnate nella campagna antincendio boschivo di accedere ai contributi. Una scelta che si inserisce nel percorso di semplificazione amministrativa avviato dalla Regione, con procedure sempre più aderenti alle esigenze operative dei territori. Il provvedimento conferma inoltre il sistema di incentivazione per le compagnie che operano in convenzione con Comuni privi di un proprio corpo barracellare, promuovendo la collaborazione tra enti locali e una gestione condivisa dei servizi sul territorio «Confermiamo il nostro impegno per la revisione del disciplinare – conclude Spanedda –: rafforzare le compagnie barracellari significa investire sulla capacità delle comunità di prendersi cura del proprio territorio. Continueremo a valorizzarne il ruolo, gli strumenti operativi e a sostenere la collaborazione tra i Comuni, perché una presenza capillare, competente e profondamente radicata nelle comunità rappresenta un valore fondamentale per la Sardegna».
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