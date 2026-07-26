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Costa Smeralda, 80 carabinieri in servizio

Il Comando Provinciale Carabinieri di Sassari rafforza il dispositivo di controllo del territorio con militari di rinforzo, unità specializzate, moto e bici elettriche, per rendere più sicure le vacanze estive

PORTO CERVO - Con l’eccezionale incremento delle presenze turistiche di questo periodo, lungo le coste della Gallura e nelle principali località della Costa Smeralda, l’Arma ha potenziato i servizi esterni di prevenzione e contrasto a ogni forma di criminalità, con l’arrivo in questi giorni di 8 Marescialli e 17 Carabinieri di nuova assegnazione, che si vanno ad aggiungere a 24 Carabinieri Allievi e 15 Marescialli provenienti dai corsi di formazione e a 9 Carabinieri in servizio nella Provincia di Sassari, per il rafforzamento dei servizi esterni durante la stagione estiva.





Il dispositivo è già integrato dalle pattuglie a piedi e automontate di 10 militari della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri "Lazio" e da 4 Carabinieri delle Aliquote di Pronto Intervento dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, nonché da 6 motociclette e 4 biciclette elettriche a pedalata assistita, in dotazione al Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, che vigileranno nelle aree e nei centri costieri, anche quelli meno accessibili, per garantire un servizio di maggiore prossimità e prevenzione, in particolare, dei reati predatori, quali furti, scippi e truffe agli anziani.

Nei prossimi giorni sarà anche impiegata la Stazione Mobile, per favorire un contatto ancora più diretto con cittadini e turisti.





La motovedetta de La Maddalena vigilerà sulla sicurezza in mare e un elicottero dell’11° Nucleo Carabinieri di Olbia assicurerà il supporto aereo e una maggiore rapidità di intervento alle pattuglie sul territorio. Lo straordinario impegno dei militari dell’Arma sul territorio gallurese è stato seguito personalmente dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Francesco Rizzo, che, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, Col. Antonio Maione, nei giorni scorsi ha visitato le Stazioni Carabinieri di Olbia, Porto Cervo, Golfo Aranci, Porto Rotondo, Palau e, da ultimo, Arzachena e Santa Teresa di Gallura, incontrando il personale impegnato quotidianamente nei servizi esterni, esprimendo loro vicinanza e gratitudine per l’attività svolta, che consentirà a residenti e visitatori di trascorrere le vacanze estive in una cornice di sicurezza, legalità e serenità.



