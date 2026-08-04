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Cor 12:59
Guardia di Finanza, rinforzi estivi
Nell’ambito del piano straordinario di vigilanza predisposto con la Prefettura di Sassari, venticinque allievi marescialli del 96° corso “Brennero III” sono stati temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale
Guardia di Finanza, rinforzi estivi

ALGHERO - Rinforzi estivi per la Guardia di Finanza nel territorio provinciale. Nell’ambito del piano straordinario di vigilanza predisposto con la Prefettura di Sassari, venticinque allievi marescialli del 96° corso "Brennero III" sono stati temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale.

I militari, al secondo anno di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, saranno operativi per due settimane tra i Gruppi di Sassari e Olbia, le Compagnie di Alghero e Porto Torres e la Tenenza di Ozieri. Il loro impiego sarà focalizzato sulle attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale, alla vendita di merce contraffatta e alla tutela della legalità economica nei centri a più alta presenza turistica.

Ad accogliere i giovani allievi presso la caserma "Finanziere Giovanni Gavino Tolis" è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Sebastiani, che ha rivolto loro un messaggio di benvenuto e gli auguri per un proficuo tirocinio sul campo in vista della futura assegnazione ai reparti definitivi.
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