Cor 12:59 Guardia di Finanza, rinforzi estivi Nell’ambito del piano straordinario di vigilanza predisposto con la Prefettura di Sassari, venticinque allievi marescialli del 96° corso “Brennero III” sono stati temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale



ALGHERO - Rinforzi estivi per la Guardia di Finanza nel territorio provinciale. Nell’ambito del piano straordinario di vigilanza predisposto con la Prefettura di Sassari, venticinque allievi marescialli del 96° corso "Brennero III" sono stati temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale.



I militari, al secondo anno di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, saranno operativi per due settimane tra i Gruppi di Sassari e Olbia, le Compagnie di Alghero e Porto Torres e la Tenenza di Ozieri. Il loro impiego sarà focalizzato sulle attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale, alla vendita di merce contraffatta e alla tutela della legalità economica nei centri a più alta presenza turistica.



Ad accogliere i giovani allievi presso la caserma "Finanziere Giovanni Gavino Tolis" è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Sebastiani, che ha rivolto loro un messaggio di benvenuto e gli auguri per un proficuo tirocinio sul campo in vista della futura assegnazione ai reparti definitivi.