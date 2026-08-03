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Cor 18:27
La nuova Prefetta dal sindaco Mascia
«Una collaborazione fattiva e leale per assicurare il miglior governo del territorio». È l’impegno reciproco assunto questa mattina dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e dal nuovo prefetto di Sassari, Carla Di Quattro
La nuova Prefetta dal sindaco Mascia

SASSARI - «Una collaborazione fattiva e leale per il miglior governo del territorio, sebbene con ruoli e compiti differenti, e delle sue dinamiche sociali, economiche e culturali». È l’impegno reciproco assunto questa mattina dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e dal nuovo prefetto di Sassari, Carla Di Quattro, che quest’oggi ha fatto visita al primo cittadino nella sede istituzionale di Palazzo Ducale.«Proseguiamo nel solco di quello spirito che da sempre deve caratterizzare il rapporto tra le istituzioni e chi le rappresenta, indispensabile per affrontare con concretezza le diverse partite aperte in tema di sicurezza, di lavoro, di sanità e non solo», è stato l’auspicio espresso nel corso dell’incontro odierno.
Nominata prefetto lo scorso 23 luglio dal Consiglio dei Ministri, Carla Di Quattro ha assunto le sue nuove funzioni questa mattina. L’incontro con il sindaco, di fatto, è stato il suo primo atto.
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