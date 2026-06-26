S.A. 16:26 A Maria Pia la prima gara ufficiale di atletica Saranno circa 200 i giovani atleti in rappresentanza delle società sportive di tutta la Sardegna che si sfideranno nelle diverse discipline dell’atletica leggera, inaugurando di fatto una nuova fase per l’impianto sportivo di Maria Pia, per anni sottoutilizzato e mai impiegato per ospitare gare di atletica



ALGHERO - Domenica 28 giugno, a partire dalle ore 9.30, la pista di atletica di Maria Pia ospiterà per la prima volta una gara ufficiale, i Campionati Regionali di Società Ragazzi e Ragazze, organizzati dalla FIDAL Sardegna con il supporto dell’Alghero Marathon e del Comune di Alghero. Saranno circa 200 i giovani atleti in rappresentanza delle società sportive di tutta la Sardegna che si sfideranno nelle diverse discipline dell’atletica leggera, inaugurando di fatto una nuova fase per l’impianto sportivo di Maria Pia, per anni sottoutilizzato e mai impiegato per ospitare gare di atletica.



«Finalmente la pista di atletica di Maria Pia trova la sua piena vocazione e il suo scopo originario – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto – Lo fa ospitando una bellissima manifestazione dedicata ai giovani, che porterà ad Alghero centinaia di atleti e famiglie da tutta la Sardegna. È un segnale importante che vogliamo lanciare alla città: accanto ai grandi eventi internazionali che negli ultimi mesi hanno portato Alghero alla ribalta mondiale, come la World Triathlon Championship Series e l’Ironman 70.3, e l’ormai consolidata Crai Alghero Half Marathon, prevista per il prossimo 27 settembre, intendiamo investire con forza anche nella pratica sportiva quotidiana. Restituiamo alla comunità un impianto rifunzionalizzato che potrà avvicinare tanti giovani all’atletica leggera e diventare un punto di riferimento per tutto il territorio».



L’appuntamento rappresenta anche un primo passo verso il progetto più ampio di valorizzazione dell’area sportiva di Maria Pia. «Alghero si apre all’atletica leggera e lo fa partendo da una infrastruttura che può rappresentare un importante elemento di crescita anche per il turismo sportivo. Abbiamo per questo già provveduto all’acquisto delle attrezzature necessarie per l’attività agonistica e sono programmati ulteriori interventi di miglioramento – sottolinea l’Assessore all’Impiantistica Sportiva Enrico Daga – La pista di Maria Pia si inserisce all’interno di una visione più ampia che vede Villa Maria Pia come il cuore della futura cittadella sportiva della città ». Parallelamente, l’Amministrazione sta portando avanti altri interventi strategici nell’area, tra cui il nuovo impianto di illuminazione di via della Tramontana, che contribuirà a migliorare complessivamente l’accessibilità e la fruibilità del comparto.