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Alguerunners ancora protagonisti in Sardegna
Periodo intenso e ricco di soddisfazioni per gli atleti dell’Alguerunners, protagonisti nelle ultime settimane di una lunga serie di appuntamenti sportivi che hanno regalato prestazioni di altissimo livello, confermando la crescita e la competitività del sodalizio algherese
<i>Alguerunners</i> ancora protagonisti in Sardegna

ALGHERO - Alguerunners protagonisti tra Ironman, trail e corse su strada: una stagione ricca di successi. Periodo intenso e ricco di soddisfazioni per gli atleti dell’Alguerunners, protagonisti nelle ultime settimane di una lunga serie di appuntamenti sportivi che hanno regalato prestazioni di altissimo livello, confermando la crescita e la competitività del sodalizio algherese. A prendersi la scena è stato Tino Satta, autentico protagonista della tappa algherese dell’Ironman. All’esordio assoluto nella prestigiosa e durissima disciplina, l’atleta giallorosso ha dimostrato carattere, preparazione e grande determinazione, lasciando intravedere importanti margini di crescita in una delle competizioni più impegnative del panorama sportivo internazionale.

Ottimi risultati anche nel trail di Capo Mannu, dove Michele Scala e Francesco Priamo hanno affrontato i tecnici e spettacolari sentieri della gara conquistando rispettivamente il quarto e il secondo posto nelle proprie categorie, confermando ancora una volta il valore degli specialisti Alguerunners anche fuori dall’asfalto. Sulle strade della Corri Ittiri, manifestazione che ha richiamato un folto numero di partecipanti impegnati lungo il percorso di 12,5 chilometri, è arrivata la grande gioia firmata Giuseppe Fenu. Il portacolori algherese, ha conquistato il suo primo successo assoluto, regalando all’Alguerunners una vittoria di prestigio. In campo femminile, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Carmela Romeo (Studium et Stadium).

La trasferta di Ittiri ha regalato ulteriori soddisfazioni ai colori giallorossi grazie ai piazzamenti sul podio di categoria di Gianni Mura e Francesco Priamo, oltre all’ottima prestazione di Daniela Monti, seconda classificata nella propria categoria. A completare il nutrito gruppo di partecipanti Alguerrunners alla gara di Ittiri anche Marco Pisu, Mauro Manunta, Andrea Fonnesu, Antonello Carta e Riccardo Burruni, che hanno portato a termine l’intero percorso con tempi di tutto rispetto. Un applauso speciale va anche a Michela, che domenica scorsa ha ben figurato nella corsa di Sennori, contribuendo ad arricchire un periodo davvero positivo per la società. L’entusiasmo, la passione e lo spirito di squadra continuano a essere il motore di un gruppo sempre più protagonista nel panorama podistico regionale.
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