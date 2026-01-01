S.A. 9:27 Alghero Marathon in un weekend da incorniciare Il weekend è iniziato sabato notte alla prima edizione dell’Alguerunway. Domenica la IV edizione della Campestre in Riviera. Infine una delegazione di atleti ha partecipato alla Maratona di Roma



ALGHERO - Un fine settimana impegnativo per l’ASD Alghero Marathon: dalla pista dell’aeroporto ai sentieri di Maria Pia, fino alle strade della Roma imperiale, i colori della società hanno brillato in ogni contesto, celebrando lo sport a 360 gradi. Il weekend è iniziato sabato notte con un evento dal fascino unico, quando un folto gruppo di atleti del sodalizio algherese ha preso parte alla prima edizione dell’Alguerunway, la suggestiva corsa non competitiva disputata in notturna direttamente sulla pista dell’aeroporto di Alghero. Un’occasione speciale che ha permesso ai runner di misurarsi su un tracciato d’eccezione, solitamente riservato al decollo dei velivoli.



Domenica, l’attenzione si è spostata sul litorale di Maria Pia, dove l’Alghero Marathon ha vestito i panni dell'organizzatrice per la IV edizione della Campestre in Riviera, evento organizzato in collaborazione con la Fidal provinciale e patrocinato dal Comune di Alghero. Una giornata interamente dedicata al vivaio dell’atletica nell’ambito provinciale, riservata alle categorie Esordienti e Ragazzi. L’evento ha assunto un valore agonistico di rilievo con l’assegnazione dei titoli di Campione e Campionessa Provinciale di corsa campestre (cross) per la categoria Ragazzi. I giovani atleti si sono dati battaglia sui sentieri sabbiosi della pineta, dimostrando che il futuro del podismo locale è in ottime mani e confermando l'impegno della società nella promozione sportiva giovanile.

«Un ringraziamento speciale alla Fidal di Sassari, ai giudici di gara e all' amministrazione Comunale di Alghero che ha presenziato per tutta la manifestazione e le premiazioni» si legge nella nota a firma della società.



Ma il vessillo dell'Alghero Marathon ha sventolato con orgoglio anche lontano dall'Isola. Una delegazione di atleti ha infatti partecipato alla Maratona di Roma, portando a termine i 42,195 km tra le meraviglie della Città Eterna con ottimi risultati cronometrici. Una prestazione che corona un fine settimana di grandi sforzi organizzativi e successi sportivi. «Tra il fango della campestre, l’asfalto della pista di volo e i sanpietrini romani, l’Alghero Marathon si conferma una realtà solida, capace di unire l'agonismo d'alto livello alla crescita dei campioni di domani» concludono gli organizzatori.