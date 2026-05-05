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S.A. 10:36
Alguerunners conquistano Olbia
Nella 10 chilometri, il gruppo si è distinto per numero e qualità. Ottima prova di Luigi Soggiu che conquista il terzo posto di categoria. Nella 21 chilometri, gli Alguerrunners hanno confermato la loro competitività con Giuseppe Fenu, brillante 7° posto assoluto e secondo di categoria, e Mauro Manunta
<i>Alguerunners</i> conquistano Olbia

ALGHERO - Olbia nel segno del running per il fine settimana scorso, grazie all’edizione 2026 della Olbia21, la mezza maratona ufficiale organizzata dalla Podistica Amatori Olbia insieme a MG Sport e al circuito FollowYourPassion, con il patrocinio del Comune e della FIDAL. Un evento capace di richiamare oltre 2200 partecipanti tra gare competitive, giovanili e la StraOlbia Longevity Run, trasformando la città gallurese in un grande palcoscenico sportivo internazionale. In questo scenario di festa e partecipazione, a brillare per entusiasmo e presenza è stato il folto gruppo degli Alguerrunners, autentici protagonisti sia nella 21 chilometri valevole per il campionato regionale master , che nella 10 chilometri. Una squadra compatta e determinata, capace di lasciare il segno non solo per i risultati ma soprattutto per lo spirito di squadra e la passione condivisa lungo le strade cittadine.

La corsa, con cuore pulsante in piazza Crispi, ha preso il via domenica 3 con la partenza delle gare principali: 21K, 10K e StraOlbia Longevity Run su circuito di 7,5 chilometri. Nella 10 chilometri, il gruppo si è distinto per numero e qualità. Da sottolineare l’esordio convincente di Francesca Merella, Laura Pais e Patrizia Canu, simbolo di un gruppo in continua crescita e capace di rinnovarsi. Ottima prova di Luigi Soggiu che conquista il terzo posto di categoria. A completare la nutrita pattuglia: Francesco Priamo, Marco Pisu, Raffaele Idda, Fabio Lo Gerfo, Michele Scala, Massimiliano Accardo, Manola Mura, Antonio Morittu e Carmelo Mela, tutti protagonisti di una prova solida e partecipata. Nella distanza regina, la 21 chilometri, gli Alguerrunners hanno confermato la loro competitività con Giuseppe Fenu, brillante 7° posto assoluto e secondo di categoria, e Mauro Manunta, autore di una prova determinata su un percorso tecnico e impegnativo migliorando il suo " personal best" nella mezza maratona.

Il podio finale, per la cronaca ha visto imporsi Mustafà Belghiti davanti ad Andrea Mainas, Giuseppino Cossu e Marco Mattu. Tra le donne successo per Elisa Spazzafumo, seguita da Raimonda Nieddu, Jessica Pulina e Adriana Guadalupe Dessì. Nella 10 chilometri, vittoria maschile per Gabriele Motzo, con Leonardo Marongiu, recente vincitore dell’Alguerunway e Luca Petretto sul podio, mentre al femminile si è imposta Maria Mei davanti a Sara Meloni e Irene Spaziani. Al di là delle classifiche, l’edizione 2026 della Olbia21 ha rappresentato una vera celebrazione dello sport, della salute e della condivisione. In questo contesto, gli Alguerrunners hanno incarnato perfettamente lo spirito della manifestazione: un gruppo numeroso, unito e appassionato, capace di trasformare ogni gara in un’esperienza collettiva, fatta di sacrificio, entusiasmo e soddisfazioni. Un segnale forte di vitalità per il movimento podistico algherese e una presenza che, anno dopo anno, continua a crescere e a lasciare il segno.
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