S.A. 17:39 Atletica, Ichnos protagonista ai Campionati Sardi Marras firma record e minimo tricolore, bene anche Manos e gli altri atleti algheresi nella due giorni di Campionati Sardi di prove multiple ch si sono svolti il 18 e 19 aprile allo Stadio dei Pini



SASSARI - Il 18 e 19 aprile, allo Stadio dei Pini “Tonino Siddi”, si sono svolte due intense giornate di gare che hanno incoronato i protagonisti dei Campionati Sardi di prove multiple, con l’Atletica Ichnos grande protagonista tra titoli, record regionali e qualificazioni ai campionati italiani. Tra i risultati di maggior rilievo spicca la prestazione di Andrea Marras, autore di un eccellente octathlon Cadetti chiuso con 5245 punti, che gli vale non solo il titolo regionale ma anche il record sardo di categoria. Un risultato di grande spessore tecnico che garantisce al giovane atleta il pass per i Campionati Italiani Cadetti in programma a Bressanone dal 4 al 6 giugno.



Insieme a Marras, conquistano il minimo per la rassegna tricolore anche Nicolò Carta (4890 punti) e Lorenzo Carta (4857 punti), a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal gruppo Ichnos nelle prove multiple. Al femminile, successo e record regionale anche per Elisa Marcucci, che si impone nell’esathlon Cadette con 3515 punti, firmando la migliore prestazione sarda di categoria.

Non sono mancati altri risultati di prestigio: titolo nel decathlon Allievi per Riccardo Onida (4254 punti); titolo nel decathlon Master 60 per Daniele Manca; nell’eptathlon Allieve vittoria per Alessia Musiu (Tespiense) con 3735 punti.



Tra gli altri piazzamenti, da segnalare l’ottimo quarto posto di Valentina Manos, atleta di formazione Alghero Marathon, al debutto nelle prove multiple cadette, oltre alla quinta posizione di Marco Mura e alla settima del giovane Simone Corso. Da evidenziare anche il risultato ottenuto fuori regione da Yuri Di Marco, che a Rieti, in occasione dei campionati laziali, ha conquistato il primo posto nel decathlon con 5792 punti. Grande soddisfazione per i tecnici Paolo Reni, Patrizia Spillo e Gaetano Sini, il cui lavoro di programmazione e crescita sta portando risultati concreti e continui. Il bilancio complessivo del weekend sassarese conferma la solidità del movimento e la qualità di un gruppo di giovani atleti che guarda con ambizione ai prossimi appuntamenti nazionali.