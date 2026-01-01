S.A. 8:57 Nuovi successi per gli Alguerunners Un avvio di stagione da incorniciare per gli atleti algheresi: nono posto assoluto a Rimini per Giuseppe Fenu, secondo posto all´Asinara per Francesco Priamo e primo gradino del podio per Michela Penso a Bancali



ALGHERO - Gli Alguerunners continuano a riscuotere successi e a dimostrare il loro valore in numerosi eventi podistici, con prestazioni da incorniciare che stanno facendo parlare di sé nel panorama nazionale. Un esempio lampante di questo momento di forma è Giuseppe Fenu, che ha conquistato il 9° posto assoluto alla Maratona di Rimini, una competizione di alto livello valida per l'assegnazione del titolo nazionale. La sua prestazione è stata semplicemente strepitosa, correndo insieme ad Alessia Tuccitto neo campionessa italiana, il runner algherese è stato capace di mantenere un ritmo eccellente per tutta la gara, nonostante le condizioni meteo non ottimali e la forte concorrenza. Questo piazzamento gli ha permesso di emergere come uno dei migliori atleti a livello nazionale e di categoria, a dimostrazione ancora una volta la qualità del lavoro e dell'impegno che caratterizzano gli atleti della società giallorossa.



Anche Francesco Priamo ha avuto un weekend da protagonista, ottenendo un eccellente 2° posto nella spettacolare e impegnativa Corsa all'Asinara. La gara, che si snoda tra paesaggi mozzafiato e difficili terreni, ha messo in risalto la determinazione e la forza fisica di Priamo, il quale ha dimostrato di essere uno dei più preparati atleti nella sua categoria. Non solo, la squadra ha continuato a brillare in altri eventi, con prestazioni solide anche a Bancali, gara organizzata da Run Fast, dove Michela Pensè ha ottenuto il 1° posto nella sua categoria, continuando il suo impressionante percorso di successi. Insieme a lei, Daniela Fadda, Michele Scala, Carlo Macciocu, Raffaele Idda, ancora Francesco Priamo e il promettente esordiente Mirko Deriu hanno dato prova di grande compattezza e qualità. Ogni singolo atleta ha contribuito al consolidamento della reputazione della squadra, portando a casa risultati che confermano il costante progresso e la professionalità del team.



Il prossimo weekend, gli Alguerunners saranno di nuovo protagonisti, questa volta come testimonial della staffetta nazionale Run4Hope, un evento che partirà da Milano e attraverserà tutta Italia, con la tappa finale che arriverà a Sassari passando per Alghero. Sarà un’occasione speciale per la società giallorossa di dare il proprio contributo a una causa importante e di continuare a diffondere i valori dello sport e della solidarietà, mentre celebra una stagione che rimarrà nella memoria di tutti per i numerosi successi raggiunti. Il 2026 si sta rivelando un anno straordinario per gli Alguerunners, un team che non solo ottiene risultati individuali eccellenti, ma che sta anche costruendo un’armonia e una forza collettiva che lo rende sempre più protagonista nel panorama nazionale dell’atletica regionale. E con il prossimo impegno nella staffetta Run4Hope, la squadra di Alghero non è certo intenzionata a fermarsi qui.



Nella foto: Giuseppe Fenu in gara a Rimini