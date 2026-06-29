Cor 16:00 Mahamoud Idrissa Boune giura ad Alghero Ottenuto il decreto della Presidenza della Repubblica nel maggio scorso, Mahamoud Idrissa F Boune ha voluto formulare il giuramento davanti al Sindaco di Alghero



ALGHERO - Da oggi Boune Mahamoud Idrissa F ha completato l’iter per diventare a tutti gli effetti cittadino italiano. Ottenuto il decreto della Presidenza della Repubblica nel maggio scorso, Mahamoud Idrissa F Boune ha voluto formulare il giuramento davanti al Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. Stamattina grande entusiasmo a Porta Terra, con un folto gruppo di amici che ha voluto festeggiare il momento solenne. Mahamoud è nato a Kidal, nel Mali. Vive ad Alghero, dove è arrivato nel 2013, è mediatore culturale, responsabile dipartimento immigrati Cgil, presidente dell’Alto Consiglio dei Maliani in Italia La sua come milioni altre, è stata una migrazione difficile, pericolosa e traumatica attraverso paesi la fascia subsahariana. Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha voluto Ringraziare Mahamoud per l’impegno che mette quotidianamente per contribuire all’integrazione della comunità dei suoi connazionali, alcuni dei quali, presenti stamattina a Porta Terra, atleti di punta della Pallacanestro Alghero.