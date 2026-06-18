S.A. 16:18 Madre senza casa, Commissione urgente Il consigliere comunale e presidente della V Commissione Consiliare, Christian Mulas, chiede formalmente all’amministrazione comunale e al presidente della Quarta Commissione Consiliare Servizi Sociali la convocazione urgente di una seduta dedicata all’emergenza abitativa e all’analisi del caso segnalato



ALGHERO - «Casa, graduatorie ERP e povertà crescente: il caso denunciato da una madre riapre una ferita sociale che Alghero non può più ignorare. La denuncia pubblica di una madre, costretta dopo anni di attesa a rompere il silenzio, porta alla luce una situazione che potrebbe rappresentare soltanto la punta dell’iceberg di un disagio ben più ampio. Una vicenda che riguarda le graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e che pone interrogativi ai quali l’amministrazione comunale e gli enti competenti devono fornire risposte chiare e tempestive. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, da quasi sette anni una situazione di grave difficoltà abitativa, aggravata dalla presenza di un minore con disabilità, non avrebbe trovato alcuna soluzione concreta. Anzi, il paradosso segnalato è che, anziché avanzare nella graduatoria degli aventi diritto, la famiglia avrebbe visto peggiorare la propria posizione. Una storia che oggi viene resa pubblica da una madre coraggiosa, ma che potrebbe essere condivisa da tante altre famiglie che, per paura, sfiducia o rassegnazione, non hanno ancora trovato la forza di denunciare».



Di fronte a questa situazione, il consigliere comunale e presidente della V Commissione Consiliare, Christian Mulas, chiede formalmente all’amministrazione comunale e al presidente della Quarta Commissione Consiliare Servizi Sociali la convocazione urgente di una seduta dedicata all’emergenza abitativa e all’analisi del caso segnalato, affinché venga fatta piena chiarezza sui criteri, sulle procedure e sulle dinamiche che regolano le graduatorie ERP: «il tema della casa ad Alghero sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Gli affitti hanno raggiunto livelli insostenibili per molte famiglie, mentre acquistare un’abitazione è diventato impossibile per una larga fascia della popolazione a causa dell’aumento dei prezzi degli immobili e delle difficoltà di accesso al credito».



Mulas sottolinea come a questa emergenza si aggiunge il sostanziale stallo dell’edilizia popolare: «nell’area di Carrabuffas il previsto intervento per nuovi alloggi popolari non è mai decollato, mentre nell’area di Carragol, dove i lavori erano stati avviati, i cantieri risultano oggi fermi. Nel frattempo continuano ad aumentare le richieste di alloggi pubblici e le famiglie in difficoltà. I dati sulla crescita della povertà in città evidenziano un quadro allarmante. Sempre più nuclei familiari, pur disponendo di uno stipendio, non riescono a sostenere il costo di un affitto né ad accendere un mutuo. Una situazione che affonda le sue radici anche nella precarietà lavorativa, nella perdita di potere d’acquisto e nell’aumento generale del costo della vita».



«La casa non può diventare un privilegio per pochi dichiara Christian Mulas. Quando una famiglia con un minore disabile attende per anni una risposta senza vedere riconosciuto il proprio diritto, siamo di fronte a una questione che merita attenzione immediata. È necessario verificare ogni aspetto di questa vicenda e affrontare con serietà un’emergenza sociale che coinvolge centinaia di cittadini. Non possiamo permettere che il disagio abitativo continui a crescere nell’indifferenza generale». La denuncia di questa madre deve rappresentare un punto di partenza e non un episodio isolato. Alghero ha bisogno di risposte concrete, di nuove politiche abitative e di un piano straordinario che restituisca dignità alle famiglie che vivono in condizioni di difficoltà. Il diritto alla casa è un diritto fondamentale. Ignorare questa emergenza significa lasciare indietro una parte sempre più ampia della comunità.



Nella foto: Christian Mulas, consigliere comunale e presidente della V Commissione consiliare