S.A. 20:43 Incontro a Thiesi sul futuro del Logudoro Goceano Venerdì 24 luglio a Thiesi il GAL presenta i risultati di un percorso che ha trasformato idee e progettualità in opportunità per il territorio



THIESI - «C’è un territorio che negli ultimi anni ha scelto di investire sulle proprie risorse, sulle imprese, sulle persone e sulla capacità di costruire nuove opportunità partendo dalla propria identità. Un territorio che oggi desidera raccontare il cammino compiuto e condividere i risultati di un percorso di crescita nato dalla collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali, operatori economici e comunità».



È con questo spirito che il GAL Logudoro Goceano invita amministratori, imprese, associazioni e cittadini a partecipare all’evento conclusivo dedicato alla presentazione dei risultati della Strategia di Sviluppo Locale del PSR Sardegna 2014-2022, in programma venerdì 24 luglio alle ore 9 all’Auditorium comunale di Thiesi. L’incontro rappresenta molto più di una restituzione delle attività svolte. Sarà un’occasione per riflettere sul valore delle politiche di sviluppo locale e sulla capacità di un territorio di costruire il proprio futuro facendo rete, valorizzando competenze, sostenendo l’innovazione e mettendo al centro le persone.



Negli anni della programmazione, il GAL ha accompagnato decine di progetti che hanno contribuito a rafforzare il tessuto economico e sociale del Logudoro Goceano, sostenendo iniziative capaci di creare valore, promuovere le produzioni locali e generare nuove prospettive per le comunità rurali. Dietro ogni intervento non ci sono soltanto investimenti, ma storie di coraggio, di visione e di fiducia nel proprio territorio. Anche i momenti conviviali della giornata saranno parte di questo racconto. Le degustazioni proposte ai partecipanti valorizzeranno le produzioni locali nate o cresciute grazie ai percorsi di sviluppo sostenuti dal GAL, trasformando il gusto in uno strumento di narrazione del territorio. Sarà un modo concreto per dimostrare come i fondi destinati allo sviluppo rurale possano tradursi in qualità, identità e nuove opportunità economiche.



L’evento sarà anche un momento di confronto sul futuro. I risultati raggiunti rappresentano infatti un patrimonio condiviso dal quale ripartire per affrontare con consapevolezza le sfide delle prossime programmazioni, continuando a costruire uno sviluppo che nasca dalle esigenze delle comunità e dalla valorizzazione delle eccellenze locali. Partecipare significa conoscere da vicino un’esperienza che ha coinvolto l’intero territorio e comprendere come la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini possa trasformarsi in uno strumento concreto di crescita, capace di generare benefici duraturi per il Logudoro Goceano e per le generazioni future.