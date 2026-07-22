Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 20:43
Incontro a Thiesi sul futuro del Logudoro Goceano
Venerdì 24 luglio a Thiesi il GAL presenta i risultati di un percorso che ha trasformato idee e progettualità in opportunità per il territorio
Incontro a Thiesi sul futuro del Logudoro Goceano

THIESI - «C’è un territorio che negli ultimi anni ha scelto di investire sulle proprie risorse, sulle imprese, sulle persone e sulla capacità di costruire nuove opportunità partendo dalla propria identità. Un territorio che oggi desidera raccontare il cammino compiuto e condividere i risultati di un percorso di crescita nato dalla collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali, operatori economici e comunità».

È con questo spirito che il GAL Logudoro Goceano invita amministratori, imprese, associazioni e cittadini a partecipare all’evento conclusivo dedicato alla presentazione dei risultati della Strategia di Sviluppo Locale del PSR Sardegna 2014-2022, in programma venerdì 24 luglio alle ore 9 all’Auditorium comunale di Thiesi. L’incontro rappresenta molto più di una restituzione delle attività svolte. Sarà un’occasione per riflettere sul valore delle politiche di sviluppo locale e sulla capacità di un territorio di costruire il proprio futuro facendo rete, valorizzando competenze, sostenendo l’innovazione e mettendo al centro le persone.

Negli anni della programmazione, il GAL ha accompagnato decine di progetti che hanno contribuito a rafforzare il tessuto economico e sociale del Logudoro Goceano, sostenendo iniziative capaci di creare valore, promuovere le produzioni locali e generare nuove prospettive per le comunità rurali. Dietro ogni intervento non ci sono soltanto investimenti, ma storie di coraggio, di visione e di fiducia nel proprio territorio. Anche i momenti conviviali della giornata saranno parte di questo racconto. Le degustazioni proposte ai partecipanti valorizzeranno le produzioni locali nate o cresciute grazie ai percorsi di sviluppo sostenuti dal GAL, trasformando il gusto in uno strumento di narrazione del territorio. Sarà un modo concreto per dimostrare come i fondi destinati allo sviluppo rurale possano tradursi in qualità, identità e nuove opportunità economiche.

L’evento sarà anche un momento di confronto sul futuro. I risultati raggiunti rappresentano infatti un patrimonio condiviso dal quale ripartire per affrontare con consapevolezza le sfide delle prossime programmazioni, continuando a costruire uno sviluppo che nasca dalle esigenze delle comunità e dalla valorizzazione delle eccellenze locali. Partecipare significa conoscere da vicino un’esperienza che ha coinvolto l’intero territorio e comprendere come la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini possa trasformarsi in uno strumento concreto di crescita, capace di generare benefici duraturi per il Logudoro Goceano e per le generazioni future.
11:25
«Stop ai costumi algheresi non autorizzati»
Lo sfogo di una cittadina di Alghero, Caterina Salerno, che firma una lettera inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero e ritorna sul tema dell’abito tradizionale algherese
10/7La Piazzetta intitolata a Karim Aga Khan
8/7Auguri alla centenaria Maria Teresa
29/6Mahamoud Idrissa Boune giura ad Alghero
18/6«Graduatorie ERP a norma di legge»
18/6Madre senza casa, Commissione urgente
18/6Una madre algherese: «Senza casa, sono un’invisibile»
11/6La moglie di Ivan Graziani a Porta Terra
10/6A Sassari più famiglie ma con meno componenti
27/5Forte della Maddalena in rosso per la Sclerosi Multipla
9/5EuroDesk, sportello giovani ad Alghero
« indietro archivio società »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)