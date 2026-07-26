Cor 12:14 Elisabetta Canalis saluta Alghero Vacanze finite, ora il ritorno in tv. L’ex velina ha lasciato la Riviera del Corallo per raggiungere Roma, dove sarebbe attesa dalle registrazioni di "Tu sì que vales". Prima della partenza gli ultimi scatti social tra mare, tramonti e relax



ALGHERO – Si è conclusa la parentesi estiva di Elisabetta Canalis ad Alghero. La showgirl ha lasciato nelle scorse ore la Riviera del Corallo per fare ritorno a Roma, dove sarebbe attesa dalle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, segnando così il passaggio dalle vacanze agli impegni televisivi. Anche quest’anno la permanenza dell’ex velina nella sua città è stata raccontata attraverso i social, con immagini tra spiagge, tramonti e momenti di relax che hanno raccolto migliaia di interazioni.

Un copione ormai consolidato, che ogni estate riporta Alghero tra le destinazioni protagoniste del suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni, però, a far parlare non sono stati soltanto gli scatti in costume. Alcune storie pubblicate dalla stessa Canalis durante una giornata al mare hanno riacceso il gossip dopo la comparsa dell’ex marito Brian Perri.

Un dettaglio sufficiente per alimentare le indiscrezioni su un possibile riavvicinamento, immediatamente rilanciate dal mondo della cronaca rosa. Archiviata l’estate algherese, per Elisabetta Canalis si apre ora la stagione televisiva. Ma il legame con Alghero, dove continua a trascorrere parte delle sue vacanze, si conferma ancora una volta saldo e immancabile.