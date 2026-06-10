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S.A. 18:58
A Sassari più famiglie ma con meno componenti
Pubblicato il rapporto demografico sulle famiglie sassaresi, aggiornato al 2025, che mostra le caratteristiche dei nuclei familiari, da quanto risulta dagli archivi comunali di anagrafe e stato civile
A Sassari più famiglie ma con meno componenti

SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari è stato pubblicato il rapporto demografico sulle famiglie sassaresi, aggiornato al 2025, che mostra le caratteristiche dei nuclei familiari, da quanto risulta dagli archivi comunali di anagrafe e stato civile. Al 31 dicembre 2025 le famiglie sassaresi erano 61.091, 309 in più rispetto al 2021, ma con un numero medio di componenti per famiglia più piccolo: da 2,04 componenti per famiglia del 2021 a due componenti per famiglia.

Crescono i nuclei familiari con un solo componente che raggiungono il numero di 28.204 (46.2% del totale). Aumentano lievemente anche i nuclei composti da due persone, mentre è negativo il saldo di tutti quelli con tre componenti e più. Fra i nuclei familiari monocomponente, spicca il numero di nuclei composti da cittadini d’età da 80 anni in su che supera i 3.500, di cui 2.702 donne. Fra i nuclei composti da due componenti, prevale la tipologia moglie-marito, ma è molto significativo il 36,4 percento rappresentato da nuclei composti da genitore-figlio/a.

In aumento le coppie non sposate con un figlio/a fra i nuclei con tre componenti: erano 880 nel 2021, sono 1.092 nel 2025. Fra le famiglie con cinque componenti, sono poche le famiglie composte da moglie-marito e tre figli minori, che passano da 283 del 2021 a 197 nel 2025 su un totale di 1078 (574 quelle composte da marito, moglie e tre figli minorenni e maggiorenni).
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