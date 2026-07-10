S.A. 13:00 La Piazzetta intitolata a Karim Aga Khan Al fondatore della Costa Smeralda, scomparso nel febbraio del 2025, è stata intitolata la celebre piazzetta di Porto Cervo. Con l’occasione è stata inaugurata anche una scultura dedicata al principe, alla presenza della Presidente della Regione, Alessandra Todde, del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e di Rahim Aga Khan V, figlio di Karim



PORTO CERVO - Intitolata al principe Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, scomparso nel febbraio del 2025, la celebre piazzetta di Porto Cervo. Con l’occasione è stata inaugurata anche una scultura dedicata al principe, alla presenza della Presidente della Regione, Alessandra Todde, del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e di Rahim Aga Khan V, figlio di Karim, 50esimo imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti. Quella di stasera è la sua prima uscita pubblica in Sardegna da quando è diventato Aga Khan, ereditando il titolo dal padre.



L’intitolazione della piazzetta di Porto Cervo da parte del Comune di Arzachena segue di qualche mese l’intitolazione al principe dell’aeroporto di Olbia, che ora si chiama Costa Smeralda - Karim Aga Khan. «Oggi inauguriamo una piazza e una scultura, ma soprattutto affidiamo alla memoria collettiva un nome e una visione che hanno profondamente segnato la storia della Sardegna contemporanea - ha detto nel suo intervento la presidente Alessandra Todde -. Intitolare questa piazza a Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan IV – prosegue la Presidente – significa riconoscere il valore di un uomo che ha saputo immaginare il futuro quando quel futuro sembrava ancora impossibile. Una personalità capace di vedere nella Gallura e nella Costa Smeralda non soltanto un luogo di straordinaria bellezza, ma un patrimonio da valorizzare con rispetto, intelligenza e lungimiranza».



«La scultura, commissionata dal Comune di Arzachena in ricordo del principe Aga Khan, è concepita per armonizzarsi con il paesaggio e raccontare in modo permanente la sua visione e il suo contributo alla storia contemporanea della Sardegna. Il principe Karim Aga Khan è riconosciuto a livello internazionale come figura di primo piano nel campo della cooperazione, dello sviluppo culturale e della promozione di modelli di crescita sostenibile. La sua intuizione ha cambiato il destino di questo territorio. Lo ha fatto con un progetto che, fin dalle sue origini, ha cercato un equilibrio tra sviluppo economico, qualità architettonica e tutela del paesaggio. Un modello che ha reso la Costa Smeralda conosciuta in tutto il mondo e che ha contribuito a costruire un’immagine internazionale della Sardegna fondata sull’eccellenza, sull’accoglienza e sull’unicità del suo ambiente» ha detto ancora la Presidente Todde nel suo intervento.



Il Comune di Arzachena per voce del sindaco Roberto Ragnedda ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al principe Rhaim, Aga Khan V. «Il suo lascito è fatto anche di cultura d’impresa, di innovazione, di investimenti, di occupazione e di fiducia nelle potenzialità della nostra isola. È un’eredità che ha coinvolto intere generazioni di lavoratrici e lavoratori, imprenditori, professionisti e giovani che hanno trovato nuove opportunità grazie a quella visione. Il principe ismaelita ha investito per dotare un territorio di infrastrutture strategiche come un aeroporto, un porto e addirittura una compagnia aerea, producendo sviluppo e posti di lavoro, anche ad alta qualificazione. La Sardegna ha oggi il compito di continuare a essere una terra capace di attrarre il mondo senza perdere la propria identità, mettendo al centro il paesaggio, la cultura, il capitale umano e la qualità della vita delle persone che la abitano tutto l’anno», ha concluso la Presidente Alessandra Todde.