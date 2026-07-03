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S.A. 17:12
Sicurezza informatica: corsi gratuiti
Formazione gratuita per Tecnico dei sistemi e della sicurezza informatica e sviluppo applicazioni. Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti IFTS di Leonardo a Cagliari, Borore e Sassari
Sicurezza informatica: corsi gratuiti

CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni ai nuovi percorsi IFTS 2026 della Fondazione Centro Professionale Europeo "Leonardo", dedicati alla formazione tecnica superiore nel settore digitale. Si tratta di percorsi gratuiti, pensati per chi desidera specializzarsi in ambiti oggi sempre più richiesti dal mercato del lavoro: informatica, cybersecurity, sicurezza delle reti, sistemi digitali e sviluppo di applicazioni software.

I corsi avranno una durata complessiva di 990 ore, articolate tra formazione in aula e stage in azienda, e sono progettati con l’obiettivo di unire competenze tecniche, esperienza pratica e orientamento al mondo del lavoro. È previsto il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Le sedi interessate sono Cagliari, Borore e Sassari. A Sassari sarà attivato esclusivamente il percorso Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche. I posti disponibili sono limitati a solo 15 per ciascun percorso.
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