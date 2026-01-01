S.A. 17:17 Nasce la Scuola di alta formazione del CIPSS Il CIPSS punta sullo sviluppo delle competenze con la nuova Scuola di alta formazione manageriale, in collaborazione con SOSOR, presentata stamane nella sede centrale del Consorzio a Sassari



SASSARI - Sviluppare competenze manageriali per guidare imprese e organizzazioni in contesti sempre più complessi e competitivi: con questo scopo nasce la Scuola di alta formazione manageriale del Consorzio industriale provinciale di Sassari. L’iniziativa è stata presentata oggi a Sassari, nella sede del CIPSS in via Coppino 18, nel corso di una conferenza stampa. All’incontro erano presenti la presidente del Consorzio Simona Fois, il direttore generale Salvatore Demontis e Francesco Sabatini, direttore commerciale della società di formazione SOSOR. Il nuovo corso, gratuito, si terrà in presenza nei locali dell’incubatore consortile di Porto Torres ed è pensato per rafforzare capacità strategiche e pratiche, indispensabili per orientare aziende e organizzazioni in scenari sempre più articolati e dinamici.



L’iniziativa intende rispondere ai fabbisogni del sistema produttivo locale, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide legate alla gestione aziendale, all’innovazione, alla leadership, alla trasformazione digitale e allo sviluppo di strategie sostenibili. Le attività formative prenderanno avvio nel mese di giugno e saranno rivolte a un massimo di 30 partecipanti. Il percorso prevede complessivamente 340 ore di formazione, articolate in 240 ore di formazione manageriale e 100 ore dedicate a prove pratiche e case study. Il programma integra formazione teorica, strumenti operativi e analisi di casi reali, con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di acquisire competenze concrete nella gestione d’impresa, nei processi decisionali e nell’elaborazione di strategie efficaci. Durante il percorso saranno approfonditi temi quali strategie d’impresa, leadership, marketing, innovazione, gestione aziendale, trasformazione digitale e sostenibilità.



Una particolare attenzione sarà dedicata all’applicazione pratica delle competenze acquisite, attraverso esercitazioni, prove operative e attività basate su casi reali. La Scuola è rivolta a maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle ore di didattica previste, requisito necessario per il conseguimento dell’attestato di partecipazione. La SOSOR, società di formazione incaricata, esperta nella realizzazione di attività formative su tematiche manageriali, provvederà a tutti gli aspetti logistici, didattici e organizzativi. Con l’inaugurazione della Scuola di alta formazione manageriale, CIPSS e SOSOR confermano il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano e nella promozione di competenze qualificate a supporto della crescita del tessuto produttivo del territorio.