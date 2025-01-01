Alguer.it
S.A. 17:58
Convegno sul Parkinson avanzato a Sassari
La giornata formativa mira a offrire un quadro aggiornato sui più recenti scenari terapeutici per la fase avanzata della patologia, con un approccio multidisciplinare e integrato.
SASSARI – Si terrà il prossimo venerdì 5 dicembre, presso la sala conferenze dell’Hotel Carlo Felice di Sassari, il convegno “Nuovi scenari terapeutici nella gestione dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson avanzata”, un importante appuntamento di aggiornamento scientifico dedicato ai professionisti sanitari impegnati nella cura dei disturbi del movimento. «La malattia di Parkinson in fase avanzata rappresenta una sfida terapeutica crescente. Con questo incontro vogliamo offrire ai professionisti strumenti clinici aggiornati e condividere modelli gestionali che integrino in modo efficace ospedale, territorio e famiglia.

L’obiettivo è migliorare la qualità di vita dei pazienti e promuovere una cultura assistenziale moderna, multidisciplinare e basata sulle evidenze scientifiche», ha dichiarato Paolo Solla responsabile scientifico del convegno, professore associato di Neurologia dell’Università degli Studi di Sassari e direttore della Clinica Neurologica dell’Aou di Sassari. La giornata formativa mira a offrire un quadro aggiornato sui più recenti scenari terapeutici per la fase avanzata della patologia, con un approccio multidisciplinare e integrato. Il programma, si svilupperà in diverse sessioni di lavoro e affronterà la gestione dei sintomi motori e non motori complessi.

La definizione del profilo clinico ideale per le terapie avanzate; le terapie infusionali dopaminergiche, con indicazioni pratiche su avvio, follow-up e buone pratiche cliniche; modelli di integrazione tra ospedale e territorio; discussione di casi clinici provenienti da diversi centri sardi;
una tavola rotonda sulle necessità nell’assistenza al paziente con Parkinson avanzato. L’evento, accreditato ECM con 7 crediti formativi, è riservato a 30 partecipanti ed è rivolto a medici specialisti in neurologia, geriatria, medicina fisica e riabilitazione, infermieri e fisioterapisti. Il corso è patrocinato dall’Aou di Sassari, dall’Università degli Studi di Sassari e dalla Società Italiana Parkinson LIMPE DISMOV. La presenza di esperti di rilievo nazionale come Giovanni Defazio dell’Università di Bari e Alessandro Tessitore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” arricchirà ulteriormente il confronto scientifico, approfondendo quadri clinici complessi, nuove strategie terapeutiche e prospettive di ricerca multicentrica.

Nella foto: Prof. Paolo Solla
