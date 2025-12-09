Cor 15:12 Diciottenni algheresi in Consiglio regionale La Scuola Politica dell’Associazione Maestrale in trasferta a Cagliari. Con loro, a fare scoprire le diverse aule del palazzo, l´onorevole Mario Bruno, già sindaco ad Alghero e due volte membro della massima assise regionale sarda



ALGHERO - Resteranno certamente nel bagaglio formativo dei giovani algheresi che frequentano la scuola di formazione politica dell’Associazione Maestrale, le giornate dal 11 al 13 dicembre, a Cagliari. In particolare, i ragazzi – la maggior parte dei quali appena diciottenni, provenienti dalle classi quinta dell’Istituto Tecnico “Roth” ad indirizzo turistico – hanno potuto cimentarsi nella discussione e approvazione di una legge nell’aula della seconda commissione del Consiglio Regionale, opportunamente guidati dai funzionari della massima assemblea legislativa sarda.



Nell’occasione, i ragazzi si sono confrontati sulle proposte congiunte relative al comparto unico Regione-Enti Locali, analizzando relazioni, pareri, impugnative, emendamenti e approvazioni.

A far visita alla scuola algherese – durante la simulazione dei lavori in commissione - anche il Presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini. Il Presidente ha voluto rimarcare, nel suo colloquio con i giovani, l’importanza della scuola per prepararsi alle sfide del presente e del futuro e per avvicinarsi con fiducia alle istituzioni. A seguire, la visita guidata in plenaria, nell’aula consiliare di via Roma e la conoscenza approfondita del Palazzo, sede del Consiglio Regionale. Particolarmente significativi anche i momenti vissuti nell’incontro, molto partecipato ed interattivo, sui temi della comunicazione, dei social e dell’intelligenza artificiale, con il giornalista Sergio Nuvoli, già presidente del Corecom.



Altrettanto interessante quello svolto nel quartiere popolare di Sant’Elia, in cui si è potuta approfondire un’esperienza di rigenerazione urbana in un ambito sociale delicato e complesso. I giovani algheresi sono stati accompagnati dalla docente Raffaella Sartore, oltre ai e alle tutor dell’Associazione Maestrale, al presidente Roberto Tedde, al segretario Gaetano Carboni e al socio fondatore Mario Bruno (già sindaco ad Alghero e due volte membro della massima assise regionale sarda). La scuola di formazione “Progetto Città Nord Ovest”, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, continuerà – nel mese di febbraio – con la visita a Palazzo Madama, che ospita il Senato della Repubblica, a Roma e dello Spazio Sassoli, in Piazza Venezia, expo didattico del Parlamento europeo nella capitale italiana.