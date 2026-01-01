S.A. 17:06 Diciottenni algheresi in visita al Senato La Scuola Politica dell’Associazione Maestrale a Roma, nelle istituzioni italiane ed europee. Visita nei giorni scorsi a Palazzo Madama a Roma



ALGHERO - Accolti dal vicepresidente della commissione bilancio del Senato, Antonio Misiani, i ragazzi della scuola di formazione dell’Associazione Maestrale – la maggior parte dei quali appena diciottenni, provenienti dalle classi quinta dell’Istituto Tecnico “Roth” ad indirizzo turistico – hanno potuto visitare nei giorni scorsi Palazzo Madama a Roma, sedere nei banchi dei senatori e ottenere tutte le risposte sul funzionamento del Parlamento dallo stesso senatore Misiani, dalla ex sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, la senatrice Simona Malpezzi e dai funzionari del Senato, anche grazie alla disponibilità del questore di Palazzo Madama, sen. Marco Meloni.



Interessante anche la visita didattica in Campidoglio, guidati dai funzionari del cerimoniale del Sindaco di Roma, grazie alla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli. I giovani hanno potuto apprezzare quello che è stato fin dall’antichità il cuore religioso e politico di Roma, visitando il palazzo senatorio che è sede del Sindaco della Capitale e della stessa Assemblea Capitolina. Una vista completa, dai sotterranei, col Tabularium del 78 a.C., archivio ufficiale dello Stato romano, fino al tetto, uno dei punti panoramici più suggestivi della città. Gli studenti hanno potuto conoscere da vicino un luogo fortemente identitario per la Repubblica, che compie 80 anni, e per la memoria storica di Roma.



La parte certamente più coinvolgente ed interattiva è avvenuta nello Spazio Sassoli di Piazza Venezia, expo didattico del Parlamento Europeo. Per tre ore, divisi in quattro gruppi parlamentari, i ragazzi hanno potuto simulare, in un gioco di ruolo particolarmente efficace, l’iter di una proposta di direttiva europea congiunta: dai lavori di gruppo a quelli di commissione, dall’ascolto dei cittadini organizzati e dei portatori d’interesse alla negoziazione con Consiglio d’Europa e Commissione Europea, fino alle relazioni di maggioranza e minoranza e alla discussione, con emendamenti e voto in plenaria. E’ stato il completamento di un ciclo formativo di un anno davvero stimolante, che ha reso i giovani protagonisti.



I diciottenni algheresi sono stati accompagnati dalla docente Raffaella Sartore, oltre ai e alle tutor dell’Associazione Maestrale, al presidente Roberto Tedde, al segretario Gaetano Carboni e al socio fondatore Mario Bruno. La scuola di formazione si sposta nella giornata di domani in città sul tema scottante della sanità: dopo l’incontro nei giorni scorsi con il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, il laboratorio sanità, primo dei cinque laboratori che verranno sviluppati nel corso dell’anno, affronta le tematiche relative agli ospedali con la dottoressa Anita Giacconi, responsabile dei presidi ospedalieri algheresi, e alla salute nel territorio, con la dottoressa Antonietta Bifulco, direttrice del distretto territoriale. Quindi le visite agli ospedali e al distretto, l’elaborazione di proposte ed un evento finale con i vertici della sanità a livello regionale e nazionale.