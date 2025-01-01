S.A. 20:09 Disturbi dell’alimentazione: corso a Sassari Giornata di formazione in programma il prossimo 13 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 08.15, nella sala Conferenze della Palazzina H del Complesso sanitario di Rizzeddu



SASSARI - La Asl di Sassari organizza il corso “Intercettazione precoce dei DAN: la prima linea di intervento”, rivolto ai Medici di medicina generale, Pediatri di Libera scelta e al personale dei Consultori familiari, volto ad intercettare precocemente i disturbi dell’alimentazione nell’età dello sviluppo. «I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna) – l’Anoressia Nervosa e la Bulimia Nervosa in particolare – rappresentano uno dei più frequenti disturbi di salute mentale nei giovani dei paesi occidentali e sono stati inclusi tra le priorità relative alla tutela della salute mentale in quanto problema di salute pubblica in costante crescita in tutti i Paesi», spiega Antonella Amadori responsabile della Ssd Distrurbi dell’Alimentazione e Nutrizione della Asl di Sassari, responsabile scientifico della giornata di formazione in programma il prossimo 13 dicembre, con inizio dei lavori alle ore 08.15, nella sala Conferenze della Palazzina H del Complesso sanitario di Rizzeddu.



«Uno dei principali problemi che affliggono il campo dei disturbi dell’alimentazione è il ritardo con cui viene effettuata la diagnosi, con serie ripercussioni sulla storia naturale del disturbo perché più

precocemente si inizia un trattamento maggiori sono le possibilità di successo. Purtroppo non sempre è facile per un medico non specialista effettuare una diagnosi precoce dei disturbi dell’alimentazione, per questo bisogna puntare sulla formazione, così da fornire al medico non

specialista alcune informazioni e suggerimenti su come identificare precocemente i nuovi casi dei disturbi dell’alimentazione, valutare il rischio fisico associato ai disturbi dell’alimentazione, effettuare

l’Intervento motivazionale ed educativo e inviare il paziente a un centro specialistico» spiega la Amadori. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (Binge Eating Disorder), sono un problema di sanità

pubblica di crescente importanza e oggetto di attenzione sanitaria e sociale sul piano scientifico e mediatico per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione e per l’eziologia multifattoriale complessa.