Cor 20:27

Selva stupito dagli ex sindaci

«Brutta immagine della città»

Replica infuocata dell’assessore all’Ambiente del Comune di Alghero agli ex sindaci (ed a Forza Italia) che negli ultimi giorni si sono scagliati contro la gestione della nettezza urbana





E’ la replica infuocata dell’assessore all’Ambiente del Comune di Alghero agli ex sindaci (Lubrano, Conoci, Tedde) che negli ultimi giorni si sono scagliati contro la gestione della nettezza urbana, evidenziando i tanti limiti del servizio, a cui si sono aggiunte le pesanti dichiarazioni dei consiglieri comunali di Forza Italia. «In questo periodo estivo - evidenzia Raniero Selva - sono già stati assunti gli stagionali che daranno un maggiore impulso alla grande antropizzazione che la città sta vivendo anticipatamente rispetto agli anni scorsi. Dalla prossima settimana in funzione parte dei nuovi mezzi, sostituzione dei carrellati alle aziende, già avviata la distribuzione dei mastelli per le zone dell’agro, apertura info point, rafforzamento della pulizia nelle ore pomeridiane e serali oltre al lavaggio delle strade e marciapiedi» .





Raniero Selva replica anche sulla situazione nel porto turistico. «E’ stato dotato di videocamere e le isole ecologiche vengono svuotate giornalmente. Ci sono vigili ambientali oltre ai barracelli che controllano territorio e spiagge e sono state già elevate diverse sanzioni a chi conferiva in maniera errata. Per ora mi fermo qui, ma vorrei sottolineare a onor del vero che siamo al 73% di raccolta. Non voglio accusare nessuno non voglio guardare indietro, guardo avanti nello sviluppo di un progetto di pulizia della città che è tra le prime in Sardegna come decoro» .





«Siamo abituati a tirarci addosso palate di... (cacca ndr), sapendo di dare una brutta immagine della città. Mi meraviglia che questo arrivi da due e forse tre ex sindaci che aborrivano questo aspetto ed ora invece se ne fanno paladini. Auguri cara Alghero, questo è il prezzo che si paga quando si vuole fare una politica del chi è più bravo e migliore di tutti. Io non sono né più bravo né migliore ma certamente sto lavorando per dare un aspetto decoroso che qualcuno aveva dimenticato nella sua memoria» chiude la replica dell’assessore all’Ambiente del comune di Alghero, Raniero Selva (nella foto) .

ALGHERO - «Umiltà e ascolto. Certo è difficile apprenderlo da chi ha amministrato dieci anni lasciando cassonetti maleodoranti sparsi per il territorio, il porto in condizioni pietose e la differenziata al 30%, il 42 come dice si è verificato in una giornata. Dire che la città è quasi una latrina non mi sembra giusto perché così non è. Ci sono persone che lavorano tutto il giorno e uffici che costantemente programmano il lavoro. A chi poteva completare il nuovo appalto vanno tirate le orecchie, perché aveva tutto il tempo per farlo. Siamo andati in proroga due volte e adesso si vuole addossare la responsabilità a chi ha portato a termine un lavoro complesso come loro ben sanno. Comunque mi assumo tutte le loro e le mie responsabilità».