Cor 9:21 Galboneddu ancora sommersa dai rifiuti Bottiglie di vetro e plastica, confezioni di alimenti, cartacce e altri scarti disseminati lungo l’area di Galboneddu, davanti alla discoteca "Il Ruscello"



ALGHERO - Ancora rifiuti abbandonati all’ingresso di Alghero. È l’immagine che si è ripresentata domenica mattina, l’ennesima di una situazione che, soprattutto durante la stagione estiva, continua a ripetersi senza trovare una soluzione definitiva. A segnalare il nuovo episodio è un cittadino che, stanco del ripetersi di queste scene, ha documentato lo stato dei luoghi con alcune fotografie scattate nelle prime ore della mattinata. Le immagini mostrano un’area invasa dai rifiuti, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano proprio in uno dei principali accessi alla città.



La vicenda non è nuova. Negli anni il problema è stato più volte portato all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’amministrazione comunale, senza però che il fenomeno venisse arginato in maniera stabile. Anche questa volta il cittadino ha deciso di formalizzare la propria protesta inviando un esposto tramite posta elettronica certificata al Comune di Alghero, chiedendo un intervento rapido per la bonifica dell’area.



La richiesta, tuttavia, va oltre la semplice pulizia straordinaria. Nell’esposto si sollecita l’adozione di misure strutturali, con maggiori controlli e un’attività di vigilanza costante, per impedire che l’area continui a trasformarsi, puntualmente dopo le serate del fine settimana, in una discarica a cielo aperto. Un fenomeno che, oltre ai problemi ambientali, finisce per offrire un’immagine poco decorosa della città a residenti e visitatori che raggiungono Alghero percorrendo una delle sue principali vie d’accesso.