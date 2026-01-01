Cor 10:28 Ferraglia e degrado nel palazzo bruciato Lamentele per lo stato indecoroso in cui versa la zona: interviene il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente Christian Mulas per chiedere un intervento immediato finalizzato alla rimozione degli accumuli di ferraglia e rifiuti



ALGHERO - A seguito della segnalazione ricevuta da un inquilino residente nel cosiddetto “palazzo bruciato” di via Vittorio Emanuele, il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente Christian Mulas interviene pubblicamente per chiedere un intervento immediato finalizzato alla rimozione degli accumuli di ferraglia e rifiuti ancora presenti nel piazzale dell’immobile. Il 5 e 6 agosto 2025, su ordinanza del sindaco Raimondo Cacciotto, l’amministrazione comunale aveva avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area esterna del complesso interessato dal devastante incendio del luglio 2017, rogo che aveva reso inagibili numerosi appartamenti causando lo sfollamento di diverse famiglie.



Dopo varie interlocuzioni istituzionali, il sindaco aveva ottenuto la disponibilità della ditta Sofingi e della società “Risparmio Casa” per procedere alle grandi pulizie e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile e delle aree esterne nelle giornate del 5 e 6 agosto 2025. Gli interventi avevano riguardato la bonifica dell’area esterna, la messa in sicurezza del piano interrato e l’avvio delle attività di rimozione dei rifiuti, rappresentando un primo passo verso il recupero e il decoro dell’intera struttura. «Tuttavia dichiara un inquilino proprietario di un appartamento all’interno del palazzo oggi lo scenario che si presenta è ancora caratterizzato dalla presenza di accumuli di ferraglia e materiali abbandonati».



Lo stesso residente, attraverso una mail indirizzata al Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, ha sollecitato un intervento urgente affinché il piazzale venga definitivamente liberato dai rifiuti. Il Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas ha quindi chiesto formalmente all’Assessore all’Ambiente e all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza.

«Alghero è una città turistica dichiara Mulas e non è accettabile che all’ingresso della città si presenti ancora una situazione di degrado di questo tipo. Non è una bella cartolina per i tanti turisti che scelgono Alghero per le loro vacanze vedere accumuli di ferraglia e rifiuti abbandonati proprio in una delle aree di accesso alla città».



Mulas riferisce inoltre di aver appreso dallo stesso inquilino che non vi sarebbero ancora novità concrete sul contenzioso relativo al palazzo bruciato. «Questa vicenda - conclude Mulas è diventata una vera odissea che continua a produrre danni economici e sociali alle famiglie che hanno perso tutto nell’incendio del 2017, oltre a causare un grave danno d’immagine per la città di Alghero. È necessario accelerare ogni procedimento utile per restituire dignità ai residenti e decoro urbano all’intera area».

Chiude il comunicato stampa il presidente della commissione consiliare Ambiente Christian Mulas.